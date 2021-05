Detido com droga e armas proibidas na Madeira

Um indivíduo de 44 anos foi detido pela Polícia de Segurança Pública, na última terça-feira, depois de ter sido apanhado com droga e com armas proibidas. Uma detenção que foi levada a cabo pela Divisão Policial do Funchal, na sequência de mandados de busca domiciliária em diversas freguesias dos concelhos do Funchal e Ponta do Sol.

Segundo a PSP, o suspeito foi interceptado na posse de 7 embalagens contendo cocaína suficiente para 48 doses individuais, haxixe suficiente para 5 doses individuais, anfetaminas suficiente para 48 doses individuais e heroína suficiente para 2 doses individuais.

Além da droga a Polícia apreendeu uma arma de fogo transformada, duas armas de alarme, uma arma de ar comprimido, 45 munições de 6,35mm e diverso material relacionado com a actividade de tráfico de estupefacientes.

O cidadão em causa foi detido e notificado para comparecer no Tribunal Judicial da Comarca da Madeira.