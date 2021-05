Conheça 5 números em destaque esta segunda-feira na Região

12,7

No primeiro trimestre do corrente ano, o saldo da balança comercial da Região com o estrangeiro voltou a ser positivo, tendo registado um superavit de 12,7 milhões de euros. De acordo com os dados agora divulgados pela Direcção Regional de Estatística da Madeira, este superavit foi inferior ao do período homólogo (31,0 milhões de euros). "Isto traduz uma taxa de cobertura das importações pelas exportações de 135,4%, mais baixa que a registada nos primeiros três meses de 2020, que se fixou em 177,0%", refere a DREM.

17

A Madeira registou, esta segunda-feira, mais 11 novos casos de covid-19: dois importados (um da França e um da Região de Lisboa e Vale do Tejo) e nove casos de transmissão local, na sua maioria já associados a contactos de casos positivos. Foram também reportados mais 17 doentes recuperados.

8,3%

Entre Janeiro e Abril de 2021, foram comercializadas 4.717,5 toneladas de banana, menos 428,9 toneladas (8,3%) que no período homólogo. De acordo com dados da Direcção Regional de Agricultura, hoje divulgados pela Direcção Regional de Estatística da Madeira, "daquele total 79,3% foi expedida, tendo como principal destino o Continente (77,9% no 1.º quadrimestre de 2020)."

12

O Serviço Regional de Protecção Civil, através da Escola de Formação em Protecção Civil e Bombeiros, promoveu um curso de Salvamento em Grande Ângulo – Ambiente em Teleféricos, de 6 a 9 de Maio de 2020. Nesta formação, participaram 12 bombeiros de diversos Corpos de Bombeiros da RAM e do Regimento de Bombeiros Sapadores de Lisboa.

51

Depois de cumprido o isolamento profilático indicado pelas autoridades de saúde, na sequência de algum caso de covid-19 ou de contactos com positivos, 51 alunos de diferentes níveis de ensino regressam à escola, esta segunda-feira. A informação foi avançada, esta tarde, pela Secretaria Regional da Educação, Ciência e Tecnologia, no seu habitual balaço diário da covid-19.