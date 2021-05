Receitas tributárias na Região diminuíram em 2020

De acordo com os dados preliminares de 2020, hoje divulgados pela Direcção Regional de Estatística da Madeira (DREM), as receitas tributárias da Região, avaliadas em contabilidade nacional, ascenderam aos 851,7 milhões de euros, -10,7% que no ano precedente.

Em 2020, o imposto sobre o rendimento das pessoas singulares (IRS) rondou os 226,9 milhões de euros, +0,3% que no ano anterior. Já a receita de IRC rondou os 75,3 milhões de euros, registando-se, face a 2019, um decréscimo de 40,8%.

Finalmente, no que se refere ao IVA, e face a 2019, houve uma diminuição de 7,1%, fixando-se a receita em 2020 nos 399,6 milhões de euros.

Nos restantes impostos, realce para o imposto sobre produtos petrolíferos e energéticos (ISP) cuja receita foi de 53,4 milhões de euros em 2020, decrescendo 15,8% face ao ano precedente.