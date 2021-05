Jornais destacam ataques informáticos e regresso dos turistas ingleses à Madeira e Algarve

Correio da Manhã:

- "Ministro e amigo de Costa em cruzeiro com Cristina: Patrão da TVI convida para viagem luxuosa"

- "25 mil ingleses animam turismo"

- "Primeiro-ministro: Perde 47 mil euros na venda de casa"

- "Futebol: Final da Taça e última jornada sem público nos estádios"

- "Benfica: Seferovic cria dilema a Jesus"

- "Sporting: Nuno Mendes na mira do Man. United"

- "Acusado: Adotado por ex-Bispo da IURD mata mãe com mais de 20 golpes"

- "Setúbal: Suspeito de homicídio caçado em festa ilegal"

- "Sondagem: Maioria chumba decisão de Ivo Rosa no processo Marquês"

- "Chaves: Boi em fúria mata dono de 51 anos à marrada"

Público:

- "Regresso dos turistas britânicos faz com que os hotéis reabram mais cedo"

- "Aumenta pressão para cessar-fogo após novos bombardeamentos violentos em Gaza"

- "Guiné-Bissau: Manifestações e ausências na visita oficial de Marcelo"

- "Novo Banco: Foi como 'vender cabaz de fruta apodrecida'"

- "Reino Unido: Consulados sem resposta para pedidos de regularização"

- "Televisão: Filomena Cautela volta à RTP com 'Programa Cautelar'"

Jornal de Notícias:

- "Duplicam os ataques informáticos contra Estado e empresas"

- "Câmaras seduzem turistas com ofertas e descontos"

- "49 mil multas e 810 detenções por violação das regras covid"

- "Porto: São João tratou 500 doentes em casa nos últimos dois anos"

- "Guimarães: Taxa do lixo deixa de ser paga na fatura da água"

- "Desporto: Estádios sem adeptos no campeonato e na final da Taça"

- "FC Porto: Villas-Boas defende renovação de Conceição"

Diário de Notícias:

- "Reforma das Forças Armadas: Cavaco em choque com Rio por apoio do PSD ao Governo"

- "Obelisco do Templo: A obra faraónica que está a causar polémica em Oeiras"

- "Presidente da CM de Pombal: 'A região centro do país precisa de um aeroporto"

- "Emprego: Número de funcionários públicos com maior aumento dos últimos nove anos"

- "Inquérito: Um quarto das empresas espera recuperar até ao fim do ano"

- "Covid-19: São Teotónio e Longueira revoltadas por não saberem quantos casos têm"

- "Médio Oriente: Israel não dá sinais de acalmia enquanto EUA bloqueiam ONU"

Inevitável:

- "Covid-19: Diagnósticos voltam a subir em Lisboa, Alentejo e Algarve"

- "Boavista: Há 20 anos, foi campeão"

- "Administradores do Novo Banco são os que ganham menos do 'top 5' da banca"

- "Bandeiras e entusiasmo acolhem Marcelo em Bissau"

- "Portugueses vão poder fazer 'testamento digital'"

- "Ruínas de Entrecampos: O que se esconde no chão da antiga feira popular?"

Negócios:

- "Britânicos, espanhóis e portugueses vão sustentar turismo no verão"

- "IEFP pede a empresas que devolvam apoios"

- "Governo protege controlo familiar no acesso à bolsa"

- "Banca: BCP tem 700 milhões de moratórias em risco"

- "Financiamento: Core Capital lança novo fundo de até 100 milhões"

- "Sondagem: 93% querem criminalizar enriquecimento injustificado"

- "Radar África: Ataques ao líder da UNITA são um sinal de insegurança"

Record:

- "'O meu desejo é ficar no Sporting', João Mário na primeira grande entrevista leonina após a conquista do título"

- "Benfica: Um 6 e um 8 são prioritários: Águia busca novo meio-campo"

- "Ugarte na lista encarnada"

- "'Vice' Jaime Antunes deixa recados: 'Jesus tem de reganhar a confiança dos sócios'"

- "Cinco No Name respondem por tentativa de homicídio: Vão 31 a julgamento em Cascais"

- "André Villas-Boas assume: 'Gostava que o Sérgio continuasse'"

- "Já não há público esta temporada"

O Jogo:

- "Falcao: 'Tínhamos muita fome de ganhar': No 10.º aniversário do triunfo do FC Porto em Dublin, o colombiano recorda a final"

- "Villas-Boas celebrou data em modo rali: 'Brilhámos a todos os níveis'"

- "Braga: Cem anos por escrito"

- "Benfica: Onze processos para fechar a Luz"

- "Sporting: TT salta para os 350 mEuro"

- "V. Guimarães: Mais um jogo à porta fechada"

- "Covid-19: I Liga e final da Taça sem público"

A Bola:

- "Dilema Seferovic: Suíço quer ganhar a Bola de Prata, mas Jesus pondera resguardá-lo para a final da Taça"

- "Sporting: Prémios de campeão"

- "Os 20 anos do conto de fadas: As melhores histórias do título do Boavista em 2001"

- "FC Porto: 'Nação portista espera a renovação de Conceição', André Villas-Boas"

- "Covid-19: Adeptos só na próxima época"