Conheça as equipas iniciais do Marítimo-Vitória SC

Marítimo e Vitória SC sobem ao relvado do Estádio do Marítimo a partir das 20 horas de hoje, para encerrar a 33.ª e penúltima jornada da Liga NOS.

A formação verde-rubra, que ontem garantiu a manutenção na I Liga após o desaire do rio Ave diante do FC Porto ira se apresentar, neste encontro, com o seguinte onze: Amir, Cláudio Winck, Zainadine, Leo Andrade, Fábio China, René Santos, Rafik Guitane, Pedro Pelágio, Jorge Correa, Joel Tagueu e Edgar Costa.

Quanto aos vimaranenses. que apresentam o quarto treinador esta temporada, Moreno, que substitui Bino, que deixou a equipa durante esta semana, irão fazer alinhar: Bruno Varela, Jorge Fernandes, André Amaro, Mumin, Sacko, Pepelu, André Almeida, Mensah, Marcus Edwards, Bruno Duarte e Rochinha.