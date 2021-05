Conheça as notícias que marcam o dia de hoje

O Sporting Clube de Portugal pode sagrar-se hoje campeão nacional de futebol, 19 anos depois, caso vença em casa o Boavista, em jogo da 32.ª jornada da I Liga.

Nos três jogos que lhe restam num campeonato de estádios sem público devido à covid-19, o Sporting precisa de apenas dois pontos para voltar a festejar o título mais importante do futebol português, que foge ao clube lisboeta desde 2002.

A equipa treinada por Rúben Amorim segue invicta na prova, com 24 vitórias e sete empates, e em busca do primeiro registo de sempre sem derrotas num campeonato a mais de 30 jornadas.

No jogo marcado para as 20:30, no estádio José Alvalade, o Sporting tem pela frente o Boavista, atual 16.º classificado, em lugar de acesso ao 'playoff' de manutenção.

O Sporting tem cinco pontos de avanço sobre o FC Porto, que venceu o Farense por 5-1, na segunda-feira, e ficou mais próximo de assegurar a presença na fase de grupos da Liga dos Campeões.

Os atuais campeões nacionais têm sete pontos de vantagem sobre o terceiro classificado, o Benfica, que visita hoje o "lanterna-vermelha" Nacional.

No Cairo, reúne-se de emergência o Conselho da Liga Árabe para analisar a crescente tensão entre Israel e a Palestina, sobretudo os acontecimentos registados na segunda-feira, em Jerusalém.

Prevista inicialmente para segunda-feira, a cimeira extraordinária da Liga Árabe, presidida atualmente pelo Qatar, foi adiada para hoje face aos violentos confrontos registados na Esplanada das Mesquitas, em Jerusalém, e que envolveram a polícia israelita e palestinianos.

Hossam Zaki, secretário-geral adjunto da Liga Árabe, disse que a reunião vai discutir os "crimes israelitas" e os "ataques contra locais sagrados islâmicos e cristãos na Jerusalém ocupada", especialmente à Mesquita de Al-Aqsa, e ataques a fiéis.

Zaki acrescentou que a reunião também tratará dos planos israelitas para desalojar palestinianos das suas casas em Jerusalém Oriental, nomeadamente no bairro de Sheikh Jarrah.

Novos confrontos opuseram segunda-feira, na Esplanada das Mesquitas, em Jerusalém Oriental, fiéis palestinianos à polícia israelita, causando mais de 300 feridos, a grande maioria palestinianos, após um fim de semana de violência na cidade.

A situação agravou-se depois de o movimento islâmico Hamas, que governa na Faixa de Gaza, ter disparado dezenas de foguetes em direção a Israel como medida de retaliação contra a violência que afirma ter sido exercida pela política israelita contra fiéis palestinianos.

Em resposta, Israel atacou alvos na Faixa de Gaza, provocando 20 mortos, segundo as autoridades de saúde palestinianas.

Hoje, também é notícia:

CULTURA

Gonçalo M. Tavares, José Luís Peixoto e Ondjaki estão entre os 40 escritores convidados do festival Livros a Oeste, que acontece entre hoje e sábado, na Lourinhã, com grande parte do programa a decorrer 'online' devido à pandemia de covid-19.

Interrompido em 2020 por causa da pandemia, o festival literário regressa este ano sob o tema "Quantas histórias cabem numa história", ainda que a maioria dos eventos da programação ocorra em formato digital, sendo difundidos através da página da rede social Facebook e do canal do Youtube do município da Lourinhã.

No primeiro dia, Gonçalo M. Tavares e Patrícia Portela vão falar sobre os seus livros "Breves Notas sobre o Medo" e "Hífen", respetivamente. Também hoje, Patrícia Portela, Ricardo Fonseca Mota e Pedro Vieira participam na sessão "Histórias Partilhadas".

ECONOMIA

O Sindicato Nacional dos Quadros e Técnicos Bancários (SNQTB) promove a primeira de quatro manifestações contra despedimentos no Santander Totta, considerando insuficiente a decisão do banco de adiar o processo.

O SNQTB qualifica os despedimentos do Santander Totta como "uma medida completamente injusta, inqualificável, injustificada, inaceitável e uma ofensa para os trabalhadores".

As manifestações são hoje em Lisboa (junto à sede do Banco Santander, Rua Ramalho Ortigão), na quarta-feira no Porto (Rua de Júlio Dinis), na quinta-feira em Coimbra (Avenida Fernão de Magalhães) e sexta-feira em Faro (Rua Tenente Valadim), entre as 11:00 e as 14:00.

LUSOFONIA, ÁFRICA E COMUNIDADES

O Governo de Angola formaliza hoje a transferência para os órgãos da administração local do Estado de atribuições, competências e património de estruturas centrais que, a nível local, se dedicavam à gestão territorial e urbana.

Os termos de transferência de atribuições e competências, no âmbito da reforma do Estado, são rubricados pela governadora provincial de Luanda e pelos titulares dos ministérios da Agricultura e Pescas, das Obras Públicas e Ordenamento do Território, e da Economia e Planeamento.

A cerimónia decorre conta com a presença do ministro de Estado e chefe da Casa Civil do Presidente da República, Adão de Almeida, no Salão Nobre do Governo Provincial de Luanda.

PAÍS

A cerimónia oficial de abertura da Região de Coimbra -- Região Europeia de Gastronomia 2021-2022 realiza-se hoje, no Convento de São Francisco, numa sessão que conta com a presença das ministras da Agricultura e da Coesão Territorial.

Esta distinção foi atribuída pelo Instituto Internacional de Gastronomia, Cultura, Artes e Turismo (IGCAT) e contribuirá, segundo a Comunidade Intermunicipal (CIM) da Região de Coimbra, "para a concretização de um conjunto de objetivos que permitirão uma maior afirmação e sustentabilidade, quer ao nível da gastronomia, quer a nível económico, ambiental e social".

A chanfana, a lampantana, o cabrito, o leitão, a lampreia, o pescado da arte xávega, a sardinha da Figueira da Foz, o arroz do Baixo Mondego, os queijos DOP -- Rabaçal e Serra da Estrela, a doçaria conventual, o mel, os enchidos, o vinho e a cerveja artesanal são os produtos que fizeram parte da candidatura da região.

A Região de Coimbra recebeu, em outubro de 2018, em Bruxelas, o título de Região Europeia da Gastronomia 2021 (recentemente prolongada até 2022). A candidatura promovida pela CIM Região de Coimbra conta, entre os fundadores, com a Universidade de Coimbra, Turismo do Centro, Escola de Hotelaria e Turismo, Instituto Politécnico, Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, além do apoio do Ministério da Agricultura e da Secretaria de Estado do Turismo.

PRESIDÊNCIA PORTUGUESA DA UNIÃO EUROPEIA

Os ministros da União Europeia com a tutela dos Assuntos Europeus reúnem-se hoje, sob a presidência da secretária de Estado Ana Paula Zacarias, para preparar a próxima reunião de chefes de Estado e de Governo, marcada para 24 e 25 de maio.

Poucos dias após as reuniões de líderes europeus no Porto -- Cimeira Social, Conselho Europeu informal e reunião de líderes UE-Índia -, os ministros começam hoje a preparar a próxima reunião magna, que o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, decidiu no domingo 'ampliar' para dois dias - inicialmente convocara a cimeira apenas para 25 de maio, mas afinal os trabalhos terão início na véspera, ao início da noite.

A agenda do próximo Conselho Europeu é consagrada ao combate à pandemia de covid-19 -- antecipando-se nova discussão sobre a questão da suspensão das patentes das vacinas contra a covid-19 -, nomeadamente a coordenação na resposta à pandemia, designadamente ao nível da campanha de vacinação, do trabalho em curso para a adoção do certificado verde digital para facilitar a livre circulação e das restrições de viagens a países terceiros.

As alterações climáticas, as relações com a Rússia e a revisão do Acordo de Comércio e Cooperação com o Reino Unido, vão estar também na agenda dos líderes dos 27.

SOCIEDADE

Mais de 30 pessoas em situação de sem-abrigo deverão a curto prazo poder partilhar apartamentos, segundo os protocolos que serão hoje assinados pela ministra da Solidariedade, Ana Mendes Godinho, e o gestor da Estratégia Nacional para a Integração das Pessoas em Situação de Sem-Abrigo, Henrique Joaquim.

Os cinco protocolos visam a criação de soluções habitacionais para 34 pessoas em situação de sem-abrigo na zona da Grande Lisboa.

Segundos dados do início deste ano, Portugal terá cerca de 7.100 pessoas na condição de sem-abrigo, quase dois terços concentradas nas áreas metropolitanas de Lisboa e Porto, mas também na região do Algarve.

Desde novembro de 2020, foram já assinados 17 protocolos para soluções habitacionais, entre projetos 'Housing First' e habitações partilhadas, com capacidade para 300 pessoas.

O Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa e a sua Escola de Administração e Gestão de Saúde organizam uma conferência em que intervirão quatro antigos ministros da Saúde convidados a falar sobre "o futuro do Sistema Nacional de Saúde - o que é obrigatório e necessário fazer".

"A pandemia vai provocar uma alteração substantiva no Sistema Nacional de Saúde dos diferentes países. Compete a estes, juntar pessoas com conhecimento diferenciado ao nível da saúde, e desta forma, criar massa crítica que permita perspetivar o futuro da saúde em Portugal", refere a organização em comunicado.

Participarão no encontro os ex-ministros Maria de Belém Roseira (detentora da pasta da saúde entre 1995 e 1999), Luís Filipe Pereira (2002-2005), Paulo Macedo (2011-2015) e Adalberto Campos Fernandes (2015-2018), que falarão sobre "O Futuro do Sistema Nacional de Saúde -- O que é obrigatório e necessário fazer".