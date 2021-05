Conheça as equipas iniciais do Nacional-Benfica

Nacional e Benfica medem forças daqui a pouco, no Estádio da Madeira, em partida referente à 32.ª jornada da Liga NOS. e onde ambos, ainda tem 'contas' a fazer em termos de classificação.

A formação alvinegra, que está no último lugar da classificação, com 25 pontos, precisa urgentemente de pontos para poder ainda alimentar o sonho de se manter na I Liga. Para além de ser fulcral pontuar os insulares ainda depende de terceiros para garantir a presença no escalão máximo do futebol português.

Quanto ao Benfica, e já com o terceiro lugar matematicamente assegurado, tenta ainda chegar ao segundo lugar, que é ocupado pelo FC Porto.

No que concerne ao jogo que arranca daqui a pouco, pelas 18 horas, na Choupana o técnico nacionalista, Manuel Machado irá apresentar o seguinte onze: António Filipe, Ruben Freitas, Pedrão, Júlio César, Lucas Kal, Éber Bessa, Alhassan, Azouni, Brayan Riascos, Pedro Mendes e João Vigário.

Em relação ao jogo da última jornada, diante do Moreirense, o técnico alvinegro fez sair Danilovic para a entrada de Azouni.

Já do lado dos encarnados, Jorge Jesus irá apostar na seguinte equipa: Helton, Gilberto, Lucas Veríssimo, Otamendi, Nuno Tavares, Chiquinho, Pedrinho, Weigl, Cervi, Waldschmidt e Seferovic.

De referir que o árbitro da partida é Rui Costa, do Porto que contará como auxiliares Nuno Manso e Álvaro Mesquita.