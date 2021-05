Já há equipas iniciais para o Marítimo-Gil Vicente

Marítimo e Gil Vicente sobem ao palco do Estádio do Marítimo a partir das 19 horas para dar arranque a mais uma jornada da Liga NOS, a 31.ª jornada.

Em mais uma partida decisiva para os verde-rubros na luta pela manutenção na I Liga, o treinador Julio Velazquez volta a apostar no onze que nas três últimas partidas, diante do Rio Ave, Boavista e Sporting de Braga, alcançaram três importantes triunfos, que levaram a equipa a sair dos lugares da despromoção.

Deste modo o técnico espanhol apresenta a seguinte equipa inicial: Amir, Cláudio Winck, Zainadine, Leo Andrade, Fábio China, René Santos, Edgar Costa, Pedro Pelágio, Rafik Guitane, Alipour e Joel Tagueu.

Já o Gil Vicente, liderado por Pepa, conta com o seguinte onze: Denis, Joel, Rodrigo, Rúben Fernandes, Talocha, Pedro, Vítor Carvalho, Lucas Mineiro, Leautey, Lourency Rodrigues e Samuel Lino.

De referir que à entrada para esta partida, que tem como árbitro Rui Costa do Porto, o Marítimo ocupa o 12.ª lugar com 33 pontos, enquanto o conjunto de Barcelos está no lugar abaixo com 32 pontos.