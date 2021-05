Secretária-geral do PDR está de visita à Madeira para debater autárquicas

Inês Tafula, secretária-geral do Partido Democrático Republicano (PDR), está na Madeira para uma visita de três dias, onde irá reunir com Filipe Rebelo, líder do partido na Região Autónoma, para debater as próximas eleições autárquicas.

“Estando o país em desconfinamento, é importante que os líderes partidários demonstrem efectivo apoio às regiões mais afectadas pelas perdas de receitas geradas pelo Turismo", sublinha Inês Tafula em nota de imprensa.

Sobre a Madeira, a secretária-geral do PDR realça que a Região é "um dos destinos nacionais que mais sofreu com a pandemia", pelo que "é natural, para quem quer ajudar na recuperação do país, aproveitar para abandonar as reuniões on-line e começar a apoiar a economia e o turismo nacional".

“Esta visita à ilha da Madeira, permite-me conviver de perto com algumas das realidades da região, reunir presencialmente com o líder regional do partido e, por fim, tentar ajudar a economia regional”, conclui a Secretária-geral do PDR.