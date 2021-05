Governo Regional abre procedimento extraordinário para garantir meio aéreo de combate a incêndios

O Governo Regional aprovou, esta tarde, a abertura de um procedimento excepcional que irá permitir a consulta a três empresas concorrentes no sentido de ter o meio aéreo de combate a incêndios na Madeira, a partir de 15 de Junho e até 14 de Novembro. Este terá o preço base de 695 mil euros.

Numa nota enviada à imprensa, o Governo Regional considera "imperativo e urgente dotar a Região Autónoma da Madeira do meio aéreo, multi-mission, de combate a incêndios florestais e resgate e salvamento em terra, a partir do dia 15 de Junho de 2021".

Contudo, o "concurso internacional para o meio aéreo, que estava a decorrer, foi objecto de reclamações as quais inviabilizam a continuidade do processo com a celeridade desejada de forma a termos o meio aéreo na Madeira a partir do dia 15 de Junho". "Este processo moroso era incompatível com a missão de assegurar a segurança da população e a defesa do património, face à ameaça dos fogos", explica o Governo Regional.

Por conseguinte, foi igualmente aprovado, no Conselho de Governo, a abertura de um novo procedimento internacional que garantirá a permanência de um meio aéreo (Helicóptero Médio) para multi-mission, na RAM, nos próximos 3 anos, com início a 15 de Novembro de 2021 e términus a 14 de Junho de 2022, com possibilidade de duas renovações no máximo, pelo período de 1 ano cada, com o preço base global de 4.300.000 euros, acrescido de IVA.