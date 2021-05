Santa Cruz 'abre os braços' aos nómadas digitais

Santa Cruz está interessada em acolher trabalhadores remotos no âmbito da iniciativa 'Nómadas Digitais'. E foi precisamente essa intenção que o município transmitiu ao secretario regional da Economia, Rui Barreto, através de um ofício enviado, esta semana, ao governante com a tutela do projecto.

No documento hoje tornado público, o executivo santa-cruzense revela ainda já ter sido contactado por "elementos ligados ao projecto".

A autarquia destaca que esta iniciativa de "elevado mérito" contribuiria para "incrementar a dinamização e atractividade" do concelho, "num momento em que ela é tão necessária para o período de pós-confinamento", salientando que "no caso de Santa Cruz ganha especial relevância porque iria trazer benefícios a um tecido empresarial marcado pela hotelaria e similares".

No mesmo ofício, a vereadora Élia Ascensão lembra, porém que "para a realização cabal deste projecto é necessário a união de esforços de várias entidades".

Desde logo, a Câmara Municipal de Santa Cruz disponibiliza-se para "viabilizar a cobertura wi-fi generalizada dos seus principais centros urbanos, estando também aberta a disponibilizar espaços de trabalho na emblemática Casa da Cultura, Quinta do Revoredo".

Todavia, e antecipando a "necessidade de disponibilizar mais espaços", "dado o número crescente destes trabalhadores remotos", o edil santa-cruzense apela a Rui Barreto que disponibilize de "outros espaços" para o efeito, nomeadamente o edifício da Boaventura, gerido pela Sociedade de Desenvolvimento.

"Estamos em crer que a recuperação e otimização daquele espaço associado a um projeto como o dos Nómadas Digitais ou outro, representaria não apenas o aproveitamento de um investimento do Governo Regional que neste momento não tem qualquer rentabilidade, estando, inclusive, a degradar-se numa zona nobre da cidade de Santa Cruz, mas também traria efeitos multiplicadores para a economia do concelho", sustenta a nota.