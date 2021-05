Irão manifesta-se contra Marinha dos EUA

A Guarda Revolucionária iraniana, o exército ideológico do Irão, denunciou hoje o comportamento "não profissional" da Marinha dos Estados Unidos, que na segunda-feira disparou tiros de advertência contra navios iranianos no Golfo Pérsico.

Num comunicado publicado no seu portal Sepahnews, a Guarda Revolucionária indicou que estava a realizar patrulhas "em águas territoriais iranianas" quando "sete navios norte-americanos tiveram um comportamento não profissional, como o sobrevoo de helicópteros, disparos de sinais luminosos e tiros (...) provocatórios".

Como os navios iranianos "mantiveram a distância regulamentar", alertaram os navios norte-americanos do seu "comportamento arriscado", acrescentou a nota.

As forças marítimas da Guarda "estão prontas para responder de forma decisiva e corajosa a qualquer erro de cálculo" por parte dos Estados Unidos (EUA), disse o comunicado.

O incidente aconteceu na segunda-feira no Estreito de Ormuz, passagem estratégica por onde passa um terço do petróleo transportado por mar no mundo.

Um navio da Marinha dos EUA disparou tiros de advertência contra 13 navios iranianos que se aproximaram "agressivamente" de um submarino norte-americano no Estreito de Ormuz, informou na segunda-feira o Pentágono.

Treze lanchas de ataque rápido da Guarda Revolucionária aproximaram-se a 150 metros da frota dos EUA, antes de um dos navios da Marinha norte-americana disparar 30 tiros de alerta, em duas rajadas, disse o porta-voz do Pentágono John Kirby.

De acordo com Kirby, os navios iranianos manobraram a alta velocidade em direção a seis navios da Marinha dos EUA que escoltavam o submarino USS Georgia no Estreito de Ormuz e recuaram apenas depois de uma segunda rajada de tiros de advertência.

"Eles atuaram de forma muito agressiva", disse Kirby, numa conferência de imprensa no Pentágono, explicando que os navios iranianos se aproximaram dos navios norte-americanos, incluindo o cruzador de mísseis guiados USS Monterrey.

No domingo, o Monterrey tinha intercetado um carregamento de armas a bordo de um 'dhow' (veleiro tradicional do Oceano Índico) no Mar da Arábia, aparentemente com destino ao Iémen, onde rebeldes Huthis são apoiados pelo Irão.

Kirby disse que um dos navios da Marinha norte-americana disparou duas rajadas de tiros de advertência com uma metralhadora de calibre 50: a primeira quando os barcos iranianos chegaram a 300 metros dos navios dos EUA e a segunda quando chegaram a 150 metros.

"Após a segunda rajada de tiros de advertência, os 13 navios de ataque rápido da Guarda Revolucionária recuaram", disse o porta-voz do Pentágono, sem apresentar mais pormenores sobre o incidente.

Este é o segundo incidente semelhante em duas semanas no Golfo.

No final de Abril, três lanchas rápidas iranianas aproximaram-se a 70 metros de dois barcos norte-americanos em águas internacionais ao norte do Golfo, o que levou a deflagrar tiros de alerta, segundo a Marinha dos Estados Unidos