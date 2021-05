Casa da Cultura de Câmara de Lobos acolhe ‘Ponto da Situação’

Os alunos de teatro do Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira regressam aos palcos com a apresentação da peça ‘Ponto da Situação’.

O espectáculo será protagonizado pelos alunos do 3.º ano do Curso Profissional de Artes do Espectáculo – Interpretação amanhã, dia 14 de Maio, na Casa da Cultura de Câmara de Lobos.

As sessões decorrerão pelas 16h00 e 19h30, e a entrada é gratuita.

O espectáculo ‘Ponto da Situação’ (original ‘Status Update’), da autoria do professor, actor e escritor Tim Etchells, pretende mostrar, de forma divertida, "as coisas que os adolescentes descobrem, aprendem e acreditam sobre o mundo. Do ridículo ao extremamente sério, todas essas verdades e meias-verdades são expostas diante do público".

Com uma linguagem contemporânea e actual, os alunos falam sobre "tudo e sobre nada".

A encenação interpretada por Ana Pereira, Carolina Cardoso, Gonçalo Drumond, Filipe Rocha, Sandra Pita, Margarida Velosa, Marla Viveiros, Carolina Andrade, Luana Pereira e Joana Freitas, contou com a orientação artística e pedagógica da professora Diana Pita.

A exibição que aborda o conhecimento juvenil sobre a vida e mostra a importância do agora, será apresentada em duas sessões.

A entrada é gratuita, mas implica o levantamento do bilhete uma hora antes, no local do evento. O espectáculo acontece seguindo todas as normas de higiene e segurança emanadas pelas entidades de saúde.

Sinopse:

Sabemos? Sabemos! Não sabemos? Não sabemos!

Sabemos que o sol se põe a oeste e nasce a leste. Sabemos que a pele branca fica vermelha se for exposta a demasiada luz solar. Não sabemos o que o futuro vai trazer. Sabemos que este espectáculo dura cerca de 3375 batimentos cardíacos, cerca de 45 minutos contados por um relógio. Afinal o que é nós sabemos? Qual é o Ponto da Situação? Será que sabemos alguma coisa?