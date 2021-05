Campeão… 19 anos depois

19 anos depois o Sporting Clube de Portugal sagra-se campeão nacional da I Liga do futebol português.

Um golo de Paulinho aos 36 minutos foi suficiente para o Sporting vencer o Boavista, por 1-0, em jogo da 32:º jornada, e fazer a tão desejada festa de campeão, e em pleno Estádio José de Alvalade.

Com duas jornada ainda por disputar os leões somam 82 pontos, estando no topo da liderança da I Liga, contra os 74 do FC Porto, que está no segundo lugar, já sem hipóteses de chegar ao topo.

Mesmo com Estádio José Alvalade, vazio, os adeptos leoninos concentram-se em grande número fora do Estádio, onde festejam desde o início da tarde, tendo mesmo já existido várias situações de confrontos com a polícia de segurança.