Apresentação da obra “Anais do Município da Antiga Vila de Machico”

Hoje, decorreu o lançamento da obra “Anais do Município da Antiga Vila de Machico”, no salão Nobre da Câmara Municipal de Machico e que foi apresentada pela historiadora Ana Cristina Trindade.

A historiadora, Cristina Trindade, salientou a importância do relançamento dos “Anais de Machico” como documento histórico e explicou que é em Machico que se encontra a maior parte do texto dos anais relativamente aos do Porto Santo, de Santa Cruz e da Calheta.

Os “Anais do Município da Antiga Vila de Machico” constituem um arquivo inestimável da ancestral história de Machico. Inserida no programa de actividades “Machico 600 Anos” assume-se como um relevante contributo para a promoção histórico - cultural do Município de Machico, atendendo a que relata um conjunto de factos que marcaram a antiga sociedade machiquense, num período compreendido entre 1865 e 1866, mas que reportam aos inícios do povoamento deste território que foi sede da Primeira Capitania dos Descobrimentos. Trata-se de um relato elaborado pelo escrivão judicial José António de Almada (1813-1885) e que foi publicado na revista “Flor do Oceano” ,1865, n.º 247 e ss.).

A obra foi coordenada pela investigadora Isabel Gouveia e têm um prefácio de Martins Júnior e conta com a colaboração dos investigadores; Ana Cristina Trindade, Luísa Paolinelli, Paulo Perneta, Rui Carita, Naidea Nunes e Thierry Proença dos Santos e Carlos Barradas. A Supervisão/Revisão é de Ana Cristina Trindade, Rui Carita e Paulo Perneta; a concepção gráfica é de Mário Ramos.

Na apresentação marcaram presença, o presidente da Câmara Municipal de Machico, Ricardo Franco e o presidente da Assembleia Municipal de Machico, João Bosco.