Vai faltar água em Câmara de Lobos

A ARM – Águas e Resíduos da Madeira, S.A. informa que a interrupção do abastecimento de água potável se deve aos trabalhos de remodelação das redes de distribuição de água em Câmara de Lobos.

As interrupções começam a 10 de Maio, segunda-feira, na freguesia do Jardim da Serra, nos sítios Foro, Luzirão, Fonte Frade e Romeiras; e na freguesia do Estreito de Câmara de Lobos, nos sítios do Foro e Quinta de Santo António, entre as 9 e as 13 horas.

No dia seguinte, 11 de Maio, a água será cortada entre as 14 e as 18 horas na freguesia de Câmara de Lobos, nos sítios da Fajã, Lourencinha, Palmeira e Torre. O sítio da Igreja, do Estreito de Câmara de Lobos, terá interrupção no abastecimento no dia 12 de Maio, das 14 às 18 horas.

Seguem-se os sítios do Castelejo, Barreiros e Pomar do Meio, no Estreito de Câmara de Lobos, a 13 de Maio, das 9 às 13h; e o sítio da Boa Hora, na mesma freguesia e mesmo dia, entre as 14 e as 18 horas.

A interrupção do abastecimento de água potável termina a 14 de Maio, sexta-feira, entre as 9 e as 13 horas, na freguesia do Jardim da Serra, nos sítios do Foro e Romeiras, e na freguesia do Estreito de Câmara de Lobos, no Foro, Fontes, Marinheira e Romeiras.