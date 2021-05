"O dia em que acabar as moratórias vai ser uma faca em cima do pescoço de famílias e de empresas", disse Cristina Pedra no 'Debate da Semana' sobre o alargamento do prazo das moratórias como forma de salvação das empresas."

"É conveniente pensar numa análise casuística de sector a sector", referiu, defendendo que o pagamento deverá ser gradual.

Já André Barreto afirmou que, neste momento, o fim das moratórias "é um dos maiores cutelos" que sente em cima do pescoço.

Aproveitou o momento para lamentar a frase que foi dita sobre a Região pelo secretário regional de Turismo e Cultura, Eduardo Jesus: "a Madeira está bem e recomenda-se".

E atirou: "Passarmos de 10% de ocupação, que é a média actual dos hotéis que estão abertos, para 20 ou mesmo 30%, depois de mais um ano sem receita, não resolve problema absolutamente nenhum".

Uma opinião também partilhada por Paulo Pereira, que lamentou de igual forma as declarações do governante.: "É uma fase muito distorcida da realidade".

Já Cristina Pedra alertou que há hotéis que "não vão abrir e muitos vão mudar de mãos".

"No entanto, comparativamente com o ano anterior e o período homólogo não podemos considerar que estamos na mesma desgraça. Estamos longe de estar numa situação desejável", disse, acrescentando que a situação "é mais difícil no sector do turismo".

Oiça o debate da semana: