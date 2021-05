Nadadores-salvadores reúnem-se junto à Assembleia atentos a discussão do seu diploma

A reunião plenária da Assembleia Legislativa da Madeira desta terça-feira inclui na sua ordem de trabalhos a discussão do diploma dos nadadores-salvadores profissionais. Antes do arranque da reunião, às 9 horas, alguns nadadores-salvadores concentram-se já ao lado da Assembleia Regional, para “mostrar que estamos atentos.”

Será feita a apreciação do decreto legislativo regional, da autoria do PSD e CDS/PP, intitulado “Regime Jurídico dos Nadadores-Salvadores e das Águas Balneares”; da generalidade do projecto de decreto legislativo, da autoria do JPP, “Estabelece o Regime Jurídico aplicável ao nadador-salvador”; apreciação da generalidade do projecto de resolução da autoria do PS, “Elaboração de um Projecto de Decreto Legislativo Regional com vista à adaptação do regime jurídico de nadador-salvador, de acordo com a recomendação do grupo de trabalho multidisciplinar criado para o efeito”; e apreciação na generalidade do projecto de resolução, da autoria do PSD e CDS/PP, intitulado “Pela criação da carreira profissional de nadador-salvador e dignificação da sua actividade”.