“Queremos ser parte das soluções e colocar o Porto Santo em primeiro lugar”, sublinhou esta manhã Nuno Batista no regresso do candidato à Câmara Municipal do Porto Santo às lides do Conselho Regional do PSD-M que decorreu esta manhã na Ponta do Sol.

Nuno Batista defendeu uma nova liderança para o Município, curiosamente do social-democrata diferente de Idalino Vasconcelos, “capaz de dar resposta às necessidades das famílias e das empresas e de apoiar os jovens do Porto Santo”. Disse também ter aceitado o desafio por querer fazer parte das soluções que faltam e que serão imperiosas para o futuro da ilha.

“Acredito numa liderança assente numa equipa forte e com provas dadas no dia-a-dia, assim como acredito em equipas que são capazes de encarar os desafios de frente e cuja ética de trabalho, profissionalismo, seriedade, honestidade e credibilidade servirão de exemplo e modelo para os nossos jovens e para os valores que pretendemos cultivar no Porto Santo” disse, na ocasião, o candidato, vincando que, mais do que nunca, o Porto Santo precisa de pessoas e decisores políticos que ouçam a população e que estejam totalmente empenhados em contribuir para o desenvolvimento local, sendo a sua equipa “a única capaz de criar as pontes necessárias para colocar o Porto Santo em primeiro lugar”.

Revelou ainda estar confiante na escolha que os porto-santenses farão nas próximas eleições e “no voto em quem trabalha, apresenta soluções e resolve problemas, em detrimento das vãs promessas de circunstância eleitoralista”.

“Acredito nos nossos militantes, na nossa estrutura, nas nossas capacidades e competência mas, acima de tudo, acredito nos porto-santenses e no nosso Porto Santo”, vincou.