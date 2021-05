Requalificação de poço de rega beneficiará mais de 100 agricultores na Ponta do Sol

A Câmara Municipal da Ponta do Sol requalificou de um poço de rega, no sítio do Pomar do Vale, na Lombada. A obra, realizada no âmbito do programa de apoio à Agricultura, beneficiará mais de uma centena de agricultores.

A empreitada consiste na reconstrução do poço de rega, com execução de vereda e levada de acesso ao mesmo (numa extensão de 256 metros) corresponde a um investimento municipal de aproximadamente 28 mil euros.

"Com a reconstrução e impermeabilização do poço de rega, com uma capacidade superior a 150 m3, são criadas condições para um melhor aproveitamento da água da nascente que abastece o poço. Esta zona passa a beneficiar de uma infra-estrutura que ajudará os agricultores, garantindo o abastecimento de água para o regadio dos seus terrenos agrícolas, melhorando a qualidade e quantidade das suas plantações. Com a construção da vereda de acesso ao mesmo, que se encontrava em terra batida, serão dadas condições de segurança aos agricultores quando se deslocam de e para os seus terrenos", destaca a autarquia em nota de imprensa.

A Câmara revela ainda que, na Lombada, está também prevista a requalificação da Vereda da Fonte d’Ama, com cerca de 250 metros. Esta obra contemplará a construção de levada, degraus em algumas zonas, piso de calçada de pedra em alguns troços e ainda guardas metálicas de protecção.