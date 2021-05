Eleições no CD Nacional estão marcadas para 1 de Junho

As eleições do CD Nacional estão marcadas para 1 de Junho, com tomada de posse no dia seguinte, avançou ao DIÁRIO, o presidente da Assembleia Geral do clube, Miguel de Sousa.

A primeira data apontada para o sufrágio foi dia 3 de Junho, mas dado tratar-se da quinta-feira de Corpo de Deus, o presidente da Assembleia Geral do Nacional optou por antecipar o sufrágio para o primeiro dia do mês.

Nesta altura, os sócios do Nacional têm duas opções: Daniel Meneses e Rui Alves, que já se assumiram como candidatos para as eleições do clube.

Recorde-se ainda que Miguel Sousa assumiu, a última semana, no programa 'Bola no Ar' da TSF-Madeira, a ruptura com o actual presidente do clube, Rui Alves, aproveitando para anunciar que não se vai recandidatar a novo mandato.

O Nacional ocupa, à data, o 18.º e último lugar da I Liga portuguesa de futebol, com 24 pontos.