Mais um ponto para as contas da manutenção

O Marítimo empatou há instantes no Estádio Capital do Móvel, diante do Paços de Ferreira, a um golo, conseguindo assim mais um ponto para as contas na tão desejada manutenção na Liga NOS.

Em jogo que marcou o arranque da 32.ª jornada da I Liga, os verde-rubros estiveram a perder desde o minuto 12, com um golo da autoria de Luiz Carlos, mas o avançado Joel Tagueu veio a empatar perto do intervalo, ao minuto 40, num grande cabeceamento dentro da área pacense.

Se na primeira parte as emoções foram fortes em termos de lances de perigo, já nos últimos 45 minutos a partida ficou mais equilibrada com menos oportunidades de golo, e onde se lutou mais a meio campo.

O conjunto orientado por Julio Velázquez soma agora 34 pontos, mantendo-se no 14.º posto, a quatro do lugar que dá acesso ao play-off, e a seis pontos da despromoção, enquanto o Paços de Ferreira reforçou ainda mais o quinto lugar, agora com 50 pontos.