Equipas do CD 1.º de Maio alcançaram o bronze

Decorreu este domingo o segundo dia de competição do Campeonato Nacional de Equipas Jovens 2020/2021, da Federação Portuguesa de Ténis de Mesa, em Vila Real.

Realizaram-se as provas dos escalões de Sub-12 e Sub-19, com cinco formações madeirenses em competição, com as equipas do CD 1.º de Maio a alcançarem o bronze em Sub-12 e Sub-19, segundo o comunicado da Associação de Ténis de Mesa da Madeira.

Na prova da categoria de Sub-12 Masculinos, o CD 1.º de Maio venceu, nos quartos de final, o CTM Taipas por 3-0, tendo perdido na Meia-Final, com o Montamora SC, por 2-3, alcançando o bronze.

Em Sub-19 Masculinos, o CD 1.º de Maio alcançou também a terceira posição, ao perder frente ao Sporting C. Portugal, por 2-3, no encontro das meias-finais. Para atingir esta fase da competição, a equipa do Palheiro Ferreiro venceu, nos quartos de final, o Boa Hora FC, por 3-0.

Nas restantes competições, o CTM Ponta do Sol e CTM Santa Teresinha, em Sub-12 Femininos, e o CTM Santa Teresinha, em Sub-19 Femininos, não conseguiram a passagem aos lugares medalhados, após derrotas com GDCS Juncal (0-3), CCR Arrabães (1-3) e CCR Arrabães (2-3), respetivamente.