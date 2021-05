Bruno Fernandes felicita e agradece ao plantel 'leonino'

O antigo capitão do Sporting Bruno Fernandes, atualmente no Manchester United, felicitou e agradeceu aos futebolistas dos 'leões' pela conquista do título de campeão português de futebol.

"Parabéns a todos vocês e obrigado", escreveu o médio internacional português, de 26 anos, que alinhou no clube 'verde e branco' entre 2017 e janeiro de 2020, na sua página oficial no Instagram.

O espanhol Diego Capel, também antigo jogador do Sporting, partilhou a felicidade no Twitter.

"Parabéns meu Sporting. Estou imensamente feliz por vocês! Esses fãs merecem mais do que qualquer um! Rugido de leão grande de Portugal", escreveu o extremo, que terminou a carreira na época passada e alinhou nos 'verde e brancos' entre 2011 e 2015.

Mais expressivo, mas menos expansivo nas palavras, foi o colombiano Fredy Montero, que partilhou apenas uma fotografia com a camisola do clube, acompanhada da legenda "Sporting campeão".

O atual avançado dos norte-americanos do Seattle Sounders vestiu a camisola 'leonina' em cinco temporadas, entre 2013/14 e 2015/16 e entre 2017/18 e 2018/19.

O Sporting sagrou-se hoje campeão português de futebol pela 19.ª vez, 19 anos após a última conquista, ao vencer na receção ao Boavista, por 1-0, com um golo de Paulinho, aos 36 minutos do jogo da 32.ª jornada da I Liga.

Quando faltam duas jornadas para o fim do campeonato, os 'leões' somam 82 pontos, mais oito do que o FC Porto, segundo classificado, que detinha o título.