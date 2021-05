JS Madeira realiza Fórum Autárquico a 15 de Maio

A Juventude Socialista Madeira (JS Madeira) realiza, no próximo dia 15 de Maio, o seu Fórum Autárquico, sob o lema 'A nossa marca é o poder local'. Os jovens socialistas lançam, assim, aquele que será o primeiro grande evento dos socialistas da Região para debate e discussão em torno das próximas eleições autárquicas.

De acordo com Olavo Câmara, presidente da JS Madeira, este encontro estabelece quatro grandes objectivos: "preparar as bases do manifesto autárquico jovem, com as ideias e políticas dos jovens para cada concelho; destacar a importância do trabalho dos jovens autarcas ao longo dos últimos anos; formar os nossos candidatos autárquicos; e relevar o trabalho desenvolvido pelo PS no poder local".

[Este fórum] pretende recordar as nossas bandeiras e as nossas políticas ligadas à juventude, que queremos ver espelhadas em todas as candidaturas do Partido Socialista e nos seus programas eleitorais.

O presidente dos jovens socialistas diz ainda que o PS é um partido com "matriz autárquica" e, como tal, "tem todas as condições para ganhar as eleições autárquicas este ano".

Refira-se que o Fórum da JS Madeira decorrerá na Reitoria da Universidade da Madeira, ao longo de todo o dia de sábado, e contará com a participação dos autarcas e candidatos do PS, divididos em quatro painéis: 'Costa Norte: Um desafio comum", 'Costa Oeste: Uma nova realidade'; 'Territórios com Futuro' e 'A nossa marca no poder local'.