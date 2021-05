Calado e Fino assinalam segunda-feira o arranque oficial das obras do Novo Hospital

Está agendado para a próxima segunda-feira, dia 17 de Maio, pelas 12 horas, o arranque oficial das obras do Hospital Central da Madeira. O vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado, e o Secretário Regional de Equipamentos e Infraestruturas, Pedro Fino, estarão presentes nesse evento.

Numa nota enviada à imprensa, o Governo Regional recorda que a 24 de Setembro de 2020, o Governo Regional da Madeira procedeu ao lançamento do concurso ‘Hospital Central da Madeira – 1.ª Fase - Escavação e contenções periféricas’. O júri do procedimento concluiu a análise das propostas e, tendo por base o critério de adjudicação previamente definido, o da melhor relação qualidade-preço, esta fase foi adjudicada à Afavias - Engenharia e Construções, S.A, pelo valor de 18 860 000,00 euros.

Após visto do Tribunal de Contas, irá arrancar, na segunda-feira, a 1.ª fase da obra do Hospital Central da Madeira, correspondente à Escavação e Contenções Periféricas do HCM.