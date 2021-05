Governo Regional vai explicar Plano de Recuperação e Resiliência no parlamento madeirense

O debate mensal com o Governo Regional vai decorrer a 18 de Maio, terça-feira. A confirmação é dada pelo presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, após decisão da Conferência dos Representantes dos Partidos.

O tema do debate será 'Next Generation EU - Instrumento de financiamento europeu para impulsionar a recuperação da Europa pós-COVID-19', que vai incidir sobre “a recuperação económica e financeira da Madeira, depois da pandemia”, explicou José Manuel Rodrigues, no final da reunião desta manhã realizada por videoconferência.

“Vamos discutir os instrumentos de financiamento europeu para impulsionar a recuperação das regiões e dos países da União Europeia”, adiantou. Em destaque estará “a reprogramação dos fundos europeus e o novo Programa de Recuperação e Resiliência”.

“Excepcionalmente, haverá uma intervenção do Governo Regional na abertura deste debate”, referiu ainda o presidente do parlamento madeirense. “O Partido Socialista não concordou com esta excepção, que o PSD e o CDS-PP querem que seja regra nos debates, mesmo quando for o parlamento a escolher o tema”, e por isso não participou na votação; enquanto o JPP e o PCP votaram a favor.