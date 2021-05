Parlamento Jovem Regional debateu a 'Segurança Social'

Trinta e dois alunos do 3.º ciclo do ensino básico da Madeira participaram na sessão plenária do Parlamento Jovem Regional, que decorreu nesta tarde de 7 de Maio, na Assembleia Legislativa da Madeira. O tema que esteve em cima da mesa foi a 'Segurança Social'.

A este propósito, na abertura da sessão plenária, o presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, sublinhou que "o envelhecimento populacional coloca grandes desafios" e "põe em causa a sustentabilidade" do próprio sistema de Segurança Social.

“Portugal é o segundo país mais envelhecido da Europa, o sexto mais envelhecido do Mundo e o oitavo com maior esperança de vida à nascença”, vincou José Manuel Rodrigues. “Como vamos ter dinheiro para pagar o Estado social, para pagar as pensões e reformas?” questionou, explicando ainda que é no balanço entre reformas e impostos, e entre gerações, que se faz a “sustentabilidade da segurança social”.

Por isso disse ser "urgente" pensar na “reforma da segurança social para a tornar mais sustentável e para não haver um conflito de gerações”, com “os idosos a acusar os jovens de terem menos filhos e os jovens a acusarem os mais velhos” de serem um fardo social, “por terem cada vez mais anos de vida”.

Por seu turno, o director regional de Educação, Marco Gomes, destacou “a pertinência educativa" desta iniciativa (Parlamento Jovem Regional), "uma vez que é um contributo para a formação pessoal e social” dos jovens".

“O desenvolvimento da capacidade de expressão, de argumentação, de debate, e a capacidade de olhar para a diferença e respeitar a diferença”, foram outras das mais valias salientadas pelo director regional.

Recorde-se que o projecto Parlamento Jovem Regional é uma iniciativa da Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, em parceria com a Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, que pretende entre outros objectivos promover a educação para a cidadania e promover nos jovens o debate democrático e o respeito pela diversidade de opiniões.

Os “jovens deputados por um dia” tiveram a oportunidade de colocar questões aos deputados representantes grupos parlamentares do PSD, PS, CDS-PP, JPP e ao deputado único do PCP.