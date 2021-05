Parlamento deve defender a “causa dos mais vulneráveis”

O presidente da Assembleia Legislativa da Madeira considera que "se há área de que a Madeira se pode orgulhar, ao longo das últimas décadas, é a do apoio à pessoa com deficiência (..) e isso deve orgulhar todos aqueles que têm cargos de responsabilidade na Região e deve ser motivo de regozijo".

As declarações de José Manuel Rodrigues surgiram na cerimónia de inauguração da exposição 'Na Rota do Azulejo', que decorreu hoje, Dia nacional do Azulejo, no átrio do Parlamento.

Esta é uma iniciativa da Secretaria Regional de Inclusão e Cidadania, integrada no projecto nacional SOS Azulejo e desenvolvida pelo centro de Actividades Ocupacionais (CAO) de Santana, instituição que, desde 2015, faz parte do projecto SOS Azulejo, "que se dedica à preservação e divulgação do Património Azulejar Português".

"Num momento em que se assinalam as comemorações do Instituto de Segurança Social da Madeira 2021, esta mostra ganha um significando mais profundo, ao mesmo tempo que espelha o empenho da Região na luta pelos direitos da Pessoa com Deficiência, designadamente através de uma abordagem que envolve as linguagens artísticas para fomentar o processo inclusivo e de crescimento pessoal desta população", refere nota da ALRAM.

Todos nós olhamos para estes azulejos e vemos o mesmo, mas o nosso coração sente de forma diferente estes painéis, e a cabeça leva-nos porventura a agir de forma diferente diante daquilo que vemos e sentimos José Manuel Rodrigues, presidente da Assembleia Legislativa da Madeira

Lembrou ainda as dificuldades que a pandemia tem feito muitas famílias passar “Nunca como agora fez tanto sentido o estado social”, vincou, fazendo questão de felicitar a Secretaria Regional de Inclusão e Cidadania, o Instituto de Segurança Social, o Centro de Inclusão da Madeira e os Centros de Atividades Ocupacionais pela entrega à sua missão".

O presidente da ALRAM elogiou ao projecto expositivo que a Assembleia Legislativa acolhe até ao próximo dia 20 de Maio, sublinhando que este “veio chamar a atenção para necessidade de defendermos intransigentemente aquilo que é nosso, o nosso património.”, pois se “a vida dos povos é feita sobretudo de património e de cultura, e é isso que fica, defender o património é absolutamente necessário à nossa vivência colectiva. É a memória colectiva que sustenta a nossa Autonomia.”, acrescentou, deixando abertas as portas do parlamento: “O parlamento está sempre de portas abertas, porque esta casa, sendo a casa da democracia e a casa da Autonomia, a casa de todos os madeirenses e porto-santenses, deve ser a casa e a causa dos mais vulneráveis, que residem na Madeira e no Porto Santo.”

Já a secretária regional de Inclusão e Cidadania afirmou, por seu turno, que “projectos como este são fundamentais na promoção da autonomia e integração social das pessoas com deficiência, contribuindo para o seu desenvolvimento, bem-estar, confiança e independência.” Augusta Aguiar, que abriu as hostes, enalteceu “o trabalho desenvolvido pelas instituições parceiras nas respostas sociais nas áreas da infância e juventude, da família e comunidade, da deficiência e reabilitação e da população idosa, sem as quais não seria possível chegar a todos os cidadãos madeirenses e porto-santenses em situação de maior vulnerabilidade e que necessitam de proteção social.”

“Aos utentes e colaboradores do CAO de Santana, o nosso profundo agradecimento por este trabalho artístico de grande qualidade, do qual todos nos orgulhamos.”, concluiu.

"'Na Rota do Azulejo é uma narrativa declinada em vinte quadros de azulejos, que traduzem «um percurso de cinco anos no trilho da inclusão pela arte, quer ao nível da preservação e divulgação dos costumes, quer ao nível das tradições e do património madeirense, que inclui igrejas e capelas»", lê-se na folha de sala.