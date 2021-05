Como impedir a invasão de pragas?

Ninguém quer, nem gosta, de ver a sua habitação infestada de formigas, aranhas, baratas ou com qualquer outra praga.

São hóspedes indesejados bem mais comuns do que apreciaríamos e, infelizmente, possuímos o hábito de contribuir para que isso aconteça, sem nos apercebermos.

A boa notícia é que, existem algumas práticas simples de implementar, dentro e fora da sua casa, que ajudarão a desencorajar a atividade e presença de pragas.

Conheça as sugestões dos profissionais de controlo de pragas da empresa Extermínio - Higiene Controle, Lda. para uma prevenção contra pragas, internas e externas:

- Atenção às portas e janelas!

Sabia que, os ratos só precisam de uma lacuna equivalente a duas vezes a largura da sua cauda para entrar na sua casa? Para manter os ratos e os seus excrementos longe da sua família, recomendamos a inspeção das portas e a isolamentos de eventuais fendas e buracos encontrados.

- Cuidado com os alimentos que atraem insetos e roedores.

Se os insetos e os roedores encontram comida, eles continuarão a voltar e vão trazer os seus amigos e família e fazer da sua casa, a casa deles!

Para evitar a entrada, deve:

Manter todas as substâncias comestíveis em recipientes hermeticamente fechados;

Manter frutas e vegetais no frigorífico, especialmente quando maduros;



Manter sacos de cereais, farinha e sementes em recipientes bem fechados;



Manter a comida dos seus animais de estimação coberta e à altura mínima de 15cm do chão;



Manter as bancadas e pavimentos da cozinha sem migalhas e derrames, e higienizando com frequência de forma eliminar os caminhos marcados pelos insetos;



Prestar particular atenção a todas as mercadorias, que leva dos supermercados e grossistas para dentro de casa. Muitas vezes as pragas escondem os seus ovos nas caixas.

a todas as mercadorias, que leva dos supermercados e grossistas para dentro de casa. Muitas vezes as pragas escondem os seus ovos nas caixas. Recomendamos um cuidado especial com o armazenamento da comida, eliminando os sacos e as caixas de cartão.



- Despejar o lixo!

As pragas adoram lixo! Especialmente baldes de lixo com restos, que não só servem de alimento, como ajudam as pragas na sua regeneração, sendo o local ideal para depositar ovos, que se transformarão em larvas.

Combata insetos e roedores esvaziando os seus recipientes de lixo diariamente. Ao remover os sacos, certifique-se de que, os fecha bem e armazene-os no exterior, em contentores fechados com tampa e sem fugas ou buracos.

- Isolar o interior e o exterior da sua casa.

Como mencionado acima, as pragas não precisam de muito espaço para se mexer e instalar. Os insetos muito menos! Para manter as pragas fora de casa, incentivamos os proprietários a selar todas as fendas, pequenas aberturas e furos nos exteriores das suas casas, incluindo pontos de entrada para canos e esgotos, frinchas de janelas e portas, ou mesmo das paredes. Recomendamos também, a fazer vistorias periódicas, de modo a manter a sua habitação ou empresa livre de pragas e sob controlo. Não se esqueça que, as pragas não dependem unicamente, de alimentos. As pragas também necessitam de água para viver, por isso não descure a cozinha e a casa de banho.

- Elimine os locais de criação e de reprodução de mosquitos.

Os mosquitos fêmeas só precisam de uma refeição de sangue e uma quantidade mínima de água parada para depositarem os seus ovos. De modo a desencorajar os mosquitos de se reproduzirem dentro da sua casa ou no seu jardim, recomendamos a eliminação de todas as fontes de água parada.

Pneus fora de uso;

Piscinas de crianças, baldes ou depósitos abandonados;



Vasos e pratos de suporte para flores e plantas – pode preenchê-los com areia, por exemplo, de modo a não acumularem água.

O controlo e prevenção de pragas é importante por razões de saúde.

