A PSP começou a pedir aos adeptos do Sporting para dispersar, numa altura em que ainda decorriam os festejos na Avenida do Mar.

Os agentes abordaram os adeptos nesse sentido, uma vez que já passou da hora do recolher obrigatório na Madeira (23 horas). A verdade é que, pouco depois, os mesmo acataram as ordens e, neste momento, já não se vê praticamente ninguém na Avenida do Mar.