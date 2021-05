Rui Costa é o árbitro do Nacional-Benfica

Ao final do dia desta terça-feira, No Estádio da Madeira, o Nacional volta a ter decisivo encontro na Liga NOS, diante Benfica, na tentativa de ainda sonhar com a tão desejada manutenção.

Uma partida que está agendada para as 18 horas e que conta com Rui Costa como árbitro nomeado. O juiz do Porto terá ao seu lado Nuno Manso e Álvaro Mesquita como árbitros auxiliares, enquanto David Silva será o quarto árbitro do encontro.

Já no vídeo-árbitro, na Cidade de Futebol, estará André Narciso e Paulo Brás.

Rui Costa esteve no jogo da primeira volta

O árbitro portuense será, pela terceira vez na I Liga 2020/2021, responsável por dirigir um encontro do Nacional da Madeira. Curiosamente o primeiro encontro, nesta época, foi o Benfica-Nacional, no Estádio da Luz, onde se registou um empate a uma bola.

Já Rui Costa dirigiu o segundo jogo dos alvinegros, no campeonato, a 13 de Fevereiro, com derrota dos insulares, em casa, diante do Farense, por 2-3.





Em jogo referente à 32.ª jornada da I Liga, os alvinegros precisam de pontuar, para continuar na luta da permanência, apesar de não dependeram só de si. De referir que à entrada para esta antepenúltima ronda do campeonato o Nacional ocupa o último lugar (18.º) com 25 pontos, enquanto o Benfica está no terceiro lugar, com 67 pontos.