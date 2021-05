AHRESP reclama reabertura de bares e discotecas

A Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP) defendeu hoje medidas "específicas" que permitam a reabertura dos bares e discotecas, sector que se encontra encerrado há mais de um ano.

"Devem ser estabelecidas, com urgência, medidas específicas para que os estabelecimentos de animação nocturna possam reabrir sem colocar em causa a segurança e saúde dos seus clientes e colaboradores", refere a associação num comunicado divulgado hoje.

Este setor está encerrado ao público desde o primeiro estado de emergência, decretado em março de 2020, por ser entendimento das autoridades de que esta atividade não permite manter as regras de distanciamento social.

No comunicado, a AHRESP assinala que este é um sector que continua sem "quaisquer perspectivas de reabertura", considerando que com a diminuição dos riscos associados à doença covid-19 e perante a evolução do plano de vacinação "é imperativo permitir a retoma desta actividade".