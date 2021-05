CMF com 19 novos colaboradores

19 novos colaboradores vão integrar de forma efectiva o quadro de funcionários da Câmara Municipal do Funchal, que passa agora a ser constituído por mais cinco Técnicos de Educação Física, quatro Técnicos de Informática, três Psicólogos, e sete Assistentes Administrativos.

O presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Silva Gouveia, acompanhado pelo executivo camarário, recebeu os colaboradores, esta manhã, nos Paços do Concelho,

Miguel Silva Gouveia começou por dar as boas-vindas aos novos colaboradores e referiu que este recrutamento “visa responder a novas necessidades da cidade em áreas como as novas tecnologias, a psicologia e o desporto”, e considerou ser fundamental “este reforço planeado, no sentido de rejuvenescer gradualmente os quadros da Câmara Municipal que também tem sido afectado por um número significativo de funcionários a entrar na idade da reforma.”

Os novos colaboradores vão ser distribuídos por diversos departamentos municipais, nomeadamente. São eles: Gestão de Frota; Gestão Financeira e Patrimonial; Ordenamento do Território; Modernização Administrativa; Recursos Humanos; Serviço Municipal de Proteção Civil; Juventude e Desporto; e também ginásios municipais.