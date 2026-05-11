Avião da Turkish Airlines incendeia-se ao aterrar em aeroporto do Nepal

Um avião da companhia aérea turca Turkish Airlines incendiou-se ao aterrar hoje no principal aeroporto do Nepal, sem causar feridos, mas obrigando ao encerramento do aeroporto.

O voo, proveniente de Istambul com 277 passageiros a bordo, aterrou no Aeroporto Internacional Tribhuvan, em Katmandu, com fogo e fumo no trem de aterragem direito.

A #TurkishAirlines aircraft’s tyre catches fire while landing at Tribhuvan International Airport in #Kathmandu. The fire has been doused and all passengers have been evacuated, confirmed the police. pic.twitter.com/otRaugm1AY — Smriti Sharmaa (@SmritiSharma_) May 11, 2026

As equipas de emergência responderam à chamada e controlaram o incêndio, e os passageiros do Airbus A330 foram retirados em segurança, segundo as autoridades aeroportuárias.

O aeroporto foi encerrado durante a manhã.

🚨 BIG BREAKING: Emergency Evacuation at Kathmandu Airport

Turkish 🇹🇷 Airlines flight from Istanbul to Kathmandu, Nepal 🇳🇵 forced to undergo an emergency evacuation after a tire burst during landing at Tribhuvan International Airport (TIA).

Key Details:

• The Incident: A tire… pic.twitter.com/UMaX1DfPXC — Ananda Nepali (@anandanepali99) May 11, 2026

Várias aeronaves com destino a Katmandu foram retidas enquanto as autoridades investigavam o incidente e tentavam libertar a única pista disponível no aeroporto.

O Nepal regista acidentes aéreos com relativa frequência, devido ao terreno montanhoso e clima variável, que dificultam as condições de voo.

Turkish Airlines Airbus A330-343 evacuated at Kathmandu Airport after a fire broke out in its landing gear upon arrival from Istanbul.



All 277 passengers ​and 11 crew ⁠arriving from Istanbul were evacuated using the ​emergency exits following the fire, and nobody ​was injured,… pic.twitter.com/VDMFgh3HaY — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) May 11, 2026

Em 2015, um outro avião da Turkish Airlines, que aterrava no meio de um denso nevoeiro em Katmandu, saiu da pista escorregadia, provocando o encerramento do aeroporto durante vários dias.

Não houve feridos e o avião foi posteriormente rebocado para fora do aeroporto e transformado em museu.