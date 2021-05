Trabalhos do XXIX Festival de Teatro Carlos Varela divulgados no Youtube

Hoje foi o segundo dia do Festival Regional de Teatro Escolar, promovido pela Escola Secundária Jaime Moniz.

A edição deste ano realiza-se no formato 'on-line' e conta com a participação de sete escolas da Região, que ao longo desta semana entram a concurso com uma curta-metragem de 5 a 10 minutos. Os trabalhos apresentados estão a ser divulgados através do canal do Youtube O Moniz - Carlos Varela.

No segundo dia deste festival, o grupo de Teatro da APEL apresentou a curta 'Sentir uma arte maior' - texto da professora Graça Garcês.

Grupo de Teatro da Escola Básica da Calheta entrou a concurso com a peça 'O teatro (da escola) comVida' - um género de programa televisivo, onde os alunos entrevistaram figuras dos universo educativo da EB Calheta.

Às 8h30 o festival contou com o 'Entreato I', que apresentou testemunhos de antigos alunos dos vários grupos de teatro, que remetem para a importância do teatro no desenvolvimento educativo, como Dinarte Freitas, um dos alunos do professor Carlos Varela, mentor deste festival, que é actualmente actor reconhecido internacionalmente.

O encontro 'on-line' contou ainda com a conversa 'O teatro escolar: fragilidades e sucessos', que reuniu José Campinho, coordenador do clube de Teatro da Escola Secundária do Porto Santo, Nuno Ribeiro, co-coordenador da Oficina de Teatro Corpus, da Escola Secundária Francisco Franco, e Lília Pereira, do grupo Voo à Fantasia, da Escola Básica Secundária Padre Manuel Álvares e Fernanda Gama, moderadora, ex-coordenadora de O Moniz - Carlos Varela.