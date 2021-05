Saiba aqui que notícias marcam a agenda de hoje

O candidato social-democrata à presidência da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, apresenta hoje a coligação Novos Tempos que junta PSD, CDS-PP, PPM, MPT e Aliança.

A iniciativa está marcada para as 11:00, no jardim da Estrela, e contará com a presença e intervenção dos cinco líderes dos partidos que compõem a coligação.

No início de março, numa primeira apresentação da candidatura, o cabeça de lista da coligação Novos Tempos, Carlos Moedas, afirmou ter como objetivo congregar as forças "não socialistas, moderadas e progressistas" da cidade e derrotar o PS, na autarquia há 14 anos.

Na corrida à presidência da autarquia lisboeta, atualmente presidida por Fernando Medina (PS), estão, além de Carlos Moedas, João Ferreira (CDU), Beatriz Gomes Dias (BE), Bruno Horta Soares (IL), Tiago Matos Gomes (Volt) e Nuno Graciano (Chega).

O executivo da Câmara de Lisboa é composto por oito eleitos pelo PS (no qual se incluem os Cidadãos por Lisboa), um do BE (que tem um acordo de governação do concelho com os socialistas), quatro do CDS-PP, dois do PSD e dois do PCP.

Hoje também, no Reino Unido, é a "Super Quinta-Feira", dia que junta eleições locais em Inglaterra, adiadas no ano passado devido à pandemia de covid-19, com as regionais na Escócia e no País de Gales e a eleição de um deputado.

Este é o primeiro teste eleitoral desde o 'Brexit' e depois do início da pandemia de covid-19, sendo uma oportunidade para os eleitores não só escolherem os seus representantes mas também manifestarem a opinião sobre líderes dos principais partidos políticos.

As atenções vão estar sobretudo concentradas na Escócia, onde o Partido Nacionalista Escocês (SNP) vai querer concretizar a maioria absoluta desejada para promover um novo referendo à independência que poderá ter impacto na coesão do Reino Unido.

Porém, além do Partido Conservador, a líder do SNP e chefe do Governo escocês, Nicola Sturgeon, vai competir com o antecessor e antigo mentor, Alex Salmond, que voltou à política ativa com o Alba, um novo partido pró-independência.

No total, vão a votos cerca de 4.650 representantes em 143 municípios em Inglaterra, 13 Presidentes de Câmara Municipal [mayors] eleitos diretamente, 39 comissários de polícia e 25 deputados da Assembleia Municipal de Londres.

Os portugueses Tiago Corais, candidato à reeleição para vereador ['city councillor'] na localidade de Littlemore, em Oxford, e Carlos Castro, em Crawley, sul de Londres, concorrem ambos pelo Partido Trabalhista.

Também vão a eleições os 129 deputados da Assembleia regional autónoma da Escócia e 60 deputados da Assembleia regional autónoma do País de Gales, cujo resultado ditará o respetivo Governo.

Hoje, também é notícia:

CULTURA

Uma exposição com 91 obras de 40 artistas portuguesas de várias gerações, entre as quais Lourdes Castro, Vieira da Silva, Paula Rego, Helena Almeida e Sarah Affonso, é inaugurada na Galeria São Roque, em Lisboa.

Sob o título "A Tribute To Women. Artists in The São Roque Collection" ("Um tributo às Mulheres. Artistas na Coleção São Roque"), a exposição traça um percurso da mulher artista, em Portugal, desde Josefa d'Óbidos a criadoras que definiram a contemporaneidade, de Aurelia de Souza, na viragem para o século XX, à plenitude da modernidade, com Maria Keil ou Menez, até à atualidade com Graça Morais, Ana Vidigal, Bela Silva e Ana Jotta.

"A Tribute to Women. Artists in the São Roque Collection" faz parte da programação cultural da galeria fundada há 30 anos especializada não só em arte portuguesa e arte de fusão luso-afro-oriental dos séculos XVI a XVIII, mas também em pintura moderna e contemporânea

DESPORTO

Os candidatos à vitória na 47.ª Volta ao Algarve em bicicleta têm o seu primeiro teste, na segunda etapa, que vai ligar Sagres ao alto da Fóia, com o irlandês Sam Bennett (Deceuninck-QuickStep) a partir de amarelo.

O ponto mais alto do Algarve, situado a 900 metros de altitude, em plena serra de Monchique, culminará uma viagem de 182,8 quilómetros, com partida de Sagres, que porá à prova a camisola amarela do 'sprinter' Sam Bennett, que lidera a geral com o mesmo tempo do segundo e terceiros classificados, Danny van Poppel (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux) e Jon Aberasturi (Caja Rural), respetivamente.

O triunfo na Fóia, no final de uma jornada que tem início marcado para as 12:55 e que inclui quatro contagens de montanha, a última das quais a coincidir com a meta, valerá, inevitavelmente, a liderança da geral, sem que, no entanto, haja um claro favorito à partida.

Depois de uma primeira fase tranquila, com passagem na meta volante de Aljezur (quilómetro 41,6), o pelotão vê a estrada inclinar-se, com a terceira categoria de Marmelete a estar situada 7,3 quilómetros mais à frente.

Ao primeiro teste montanhoso, seguem-se longos quilómetros sem desafios, pontuados pela meta volante de São Bartolomeu de Messines (113,2), até novo teste, na terceira categoria de Alferce, aos 156,4.

Após aquilo que o livro da prova define como "uma descida perigosa", o pelotão começará a escalar para o alto da Pomba (uma segunda categoria com 3,6 quilómetros e uma pendente média de 8,2%, situada ao quilómetro 169,1), antes de cruzar o terceiro 'sprint' intermédio da jornada, em Monchique, aos 174,9.

Os ciclistas começarão, então, a subir até à Fóia (7,5 quilómetros com 7,3% de inclinação média), naquela que será a primeira oportunidade para os candidatos à camisola amarela se mostrarem, com a chegada a estar prevista para as 17:29.

Os pretendentes ao triunfo final não deverão descurar o facto de, nas últimas três edições, o vencedor de etapa ter sido também o vencedor final: Michal Kwiatkowski, em 2018, Tadej Pogacar, em 2019, e Remco Evenepoel, em 2020.

A 47.ª Volta ao Algarve arrancou na quarta-feira em Lagos e termina no domingo, no alto do Malhão, que irá consagrar o sucessor de Evenepoel.

Benfica e FC Porto defrontam-se na Luz, numa invulgar luta pelo segundo lugar da I Liga portuguesa de futebol, uma vez que o Sporting, vitorioso na quarta-feira, está cada vez mais próximo do título.

As 'águias' não dependem de si para chegar ao segundo posto, com entrada direta na Liga dos Campeões, pois estão a quatro pontos dos 'dragões', que entram em campo provisoriamente a nove dos 'leões', que ganharam por 2-0 em casa do Rio Ave.

Com três jogos por disputar, ao Sporting basta um triunfo e um empate para sagrar-se campeão.

Na primeira volta, FC Porto e Benfica empataram 1-1 na Invicta, com um golo de Grimaldo, aos 17 minutos, e resposta de Taremi, aos 25, antes de ser expulso, aos 73, após entrada violenta sobre Otamendi, no meio-campo adversário.

O 'clássico' realiza-se às 18:30 em Lisboa, já depois do Moreirense, oitavo, receber o lanterna-vermelha Nacional, às 15:00, e do Beleneses SAD ser anfitrião do Portimonense, com quem partilha o 11.º lugar, com 34 pontos.

À noite, o Farense, penúltimo com 27 pontos, precisa vencer o Vitória de Guimarães, que, em caso de triunfo, encurta para cinco os pontos de desvantagem para o quinto lugar do Paços de Ferreira, que quarta-feira empatou 1-1 em Braga.

ECONOMIA

Os trabalhadores da TAP realizam hoje um plenário geral, cuja ordem de trabalhos é "a situação laboral da empresa/em defesa dos postos de trabalho", lê-se na convocatória enviada pela Comissão de Trabalhadores.

Recentemente, foram concluídas negociações entre a empresa com todos os sindicatos representativos dos trabalhadores da TAP para a implementação de acordos de emergência, que preveem cortes de vencimentos e saídas de trabalhadores.

Em 2020, os prejuízos da companhia aérea ascenderam a 1.230,3 milhões de euros, ano marcado pela pandemia de covid-19, um agravamento superior em 12 vezes às perdas de 95,6 milhões de 2019.

Em 23 de abril, a Comissão Europeia aprovou um auxílio estatal intercalar de Portugal à TAP, no valor de 462 milhões de euros, para compensar prejuízos devido à pandemia de covid-19, mas ainda não concluiu a avaliação do plano de reestruturação.

Em 2020, a TAP voltou ao controlo do Estado, que passou a deter 72,5% do seu capital, depois de a companhia ter sido severamente afetada pela pandemia e de a Comissão Europeia ter autorizado um auxílio estatal de até 1.200 milhões de euros à transportadora aérea de bandeira portuguesa.

PPUE

Os ministros da Defesa da União Europeia reúnem-se hoje em Bruxelas, num Conselho de Negócios Estrangeiros que tem entre os pontos em agenda uma discussão sobre a bússola estratégica e uma exposição sobre a situação em Moçambique.

Este Conselho de Negócios Estrangeiros na vertente Defesa, que conta com a participação do ministro da Defesa, João Gomes Cravinho, é presidido pelo Alto Representante da UE para a Política Externa e de Segurança, Josep Borrell, que, de acordo com a agenda divulgada pelo Conselho, dará conta aos 27 de diversos assuntos correntes na cena internacional, incluindo "Sahel, Ucrânia, Moçambique e a Operação Irini" no Mediterrâneo.

Da agenda da reunião faz também parte uma discussão sobre a chamada bússola Estratégica -- uma prioridade da presidência portuguesa do Conselho da UE -, mais especificamente sobre o pilar da gestão de crises, e um debate sobre as relações da União Europeia com a NATO, no qual participa o secretário-geral da Aliança Atlântica, Jens Stoltenberg.

LUSOFONIA

O Tribunal Provincial de Sofala, centro de Moçambique, determina hoje a pena dos suspeitos responsáveis pelo assassinato de uma empresária portuguesa, raptada na cidade da Beira em 2017.

Na última sessão do julgamento, o Ministério Público (MP) moçambicano pediu pena máxima para os réus, que confessaram o crime.

Inês Bota, de 28 anos, foi raptada na cidade da Beira por três homens em finais de dezembro de 2017 e o corpo foi localizado posteriormente nas margens do Rio Pungwe, a cerca de 70 quilómetros do centro da cidade.

PAÍS

O Tribunal do Porto decide hoje o caso de um homem acusado por atear 62 incêndios florestais naquele distrito, incluindo o que matou 75 cães e gatos numa zona serrana de Santo Tirso.

A leitura do acórdão está marcada para as 09:15 no Juízo Central Criminal do Porto, que funciona nas instalações judiciais de São João Novo.

No início do julgamento, em 19 de abril, o arguido assumiu ter ateado apenas três incêndios na zona de Paredes e Valongo, recusando qualquer envolvimento nos demais, incluindo o que também deflagrou em Valongo e veio a alastrar à serra da Agrela, em Santo Tirso, atingindo dois canis ilegais.

Deste incêndio resultou a morte de sete dezenas e meia de animais e 190 outros foram resgatados com vida e acolhidos por associações, particulares e canis municipais.

Segundo a acusação, o arguido, que está preso preventivamente, "estava consciente dos riscos, mas isso não o impediu de prosseguir numa atividade repetida, deliberada e prolongada no tempo, que apenas se pode explicar por uma atitude de satisfação pelos danos e perigos causados".

SOCIEDADE

A Federação Nacional de Professores (Fenprof) realiza hoje um protesto em Lisboa, junto ao local onde está reunido o Conselho de Ministros (Centro Cultural de Belém), para denunciar "a ausência de medidas de combate efetivo à precariedade".

Segundo a federação, a precariedade é um dos problemas que marcam, "de forma muito negativa", o vínculo laboral de milhares de docentes, dos quais a esmagadora maioria dá resposta a necessidades permanentes das escolas e do sistema educativo.

A Fenprof acusa ainda a tutela de se recusar a alterar "os aspetos mais gravosos do regime de concursos, que estão na origem das inúmeras injustiças sentidas por professores e educadores quando conhecem as suas colocações".