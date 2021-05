Cinco números que marcam esta quarta-feira

1

As eleições do CD Nacional estão marcadas para 1 de Junho, com tomada de posse no dia seguinte, avançou ao DIÁRIO, o presidente da Assembleia Geral do clube, Miguel de Sousa.

A secretária regional do Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas vai investir um total de 3,4 milhões de euros para recuperar levadas afectadas pelas intempéries.

A Câmara Municipal do Funchal assinou, esta semana, o protocolo de atribuição de um apoio de 15 mil euros à Associação Presença Feminina, no âmbito do programa de apoios ao associativismo e a actividades de interesse municipal.

O Centro Cívico do Estreito de Câmara de Lobos, retomou, hoje, a sua actividade cultural, com a abertura da exposição fotográfica 'Entrelaçando Salix Viminalis', de Nuno Gonçalves, que conta com uma mostra de 23 fotografias onde narra todo o processo da arte e engenho dos vimes e as suas diversas fases.

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, anunciou, esta manhã, que a ‘vacinação maciça’ dos profissionais do sector turístico começa amanhã, e o número de pessoas a vacinar será mais de 40 mil pessoas.