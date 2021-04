Quatro das cinco propostas votadas foram aprovadas por maioria

Com a aprovação, por maioria – CDU e o deputado independente Roberto Vieira, abstiveram-se – da proposta de deliberação do Regulamento do Programa Municipal de Formação e Ocupação em Contexto de Trabalho (medidas excepcionais), terminou a sessão extraordinária da Assembleia Municipal do Funchal, marcada pelo ‘chumbo’ da proposta do novo Regulamento Geral do Estacionamento de Veículos à Superfície do Município do Funchal.

Foram três horas e meia de discussão, onde não faltou as habituais várias trocas de galhardetes e mesmo acusações, protagonizada sobretudo por eleitos do PSD e da Coligação Confiança, reforçada também pelo tom crítico da deputada municipal do PTP, Raquel Coelho, e do deputado independente, Roberto Vieira.

Foram aprovadas, todas por maioria, quatro das cinco propostas que constavam na Ordem de Trabalho.

Nomeadamente o Projecto de Regulamento de Bolsas de Criação Artística do Município do Funchal, o Projecto de Regulamento do Prémio Literário da Cidade do Funchal, Edmundo Bettencourt, a Minuta do contrato-programa a celebrar com a SocioHabitafunchal E.M., e o Regulamento do Programa Municipal de Formação e Ocupação em Contexto de Trabalho.