A nível colectivo, o Centro Treino Mar consagrou-se campeão regional de fundo, ao somar um total de 898 pontos, seguindo-se o Clube Naval da Calheta com 886 pontos, o Clube Naval do Funchal com 571 e a Associação Náutica de Câmara de Lobos com 517.

Os campeões regionais irão representar a Madeira, no Campeonato Nacional da Especialidade, a ter lugar, nos dias 22 e 23 de Maio, em Mirandela.

O Porto do Funchal foi o local onde decorreu a segunda prova do Campeonato Regional de Fundo,, que contou com a presença de 78 embarcações num total de 78 canoístas, oriundos da Associação Náutica de Câmara de Lobos, Centro Treino Mar, Clube Força 5 Madeira, Clube Naval da Calheta e Clube Naval do Funchal.

Com um total de 14 regatas, esta prova contou com a presença de canoístas Iniciados, Infantis, Cadetes, Juniores, Seniores, Veteranos A, B e C Masculinos e Femininos.