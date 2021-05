Homem corta dedos com rebarbadora no Caniçal

Um homem com cerca de 60 anos cortou-se esta manhã nos dedos de uma mão quando se encontrava a trabalhar com uma rebarbadora, no Caniçal.

A vítima foi assistida pelos Bombeiros Municipais de Machico e de seguida transportada de ambulância para o Centro de Saúde local.

Após uma avaliação médica foi levado para o Serviço de Urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça.