Porto Santo e Madeira foram destinos mais vendidos no ‘Mundo Abreu’

“Porto Santo e Madeira foram os principais destinos vendidos [no ‘Mundo Abreu’], seguidos de Cabo Verde, Caraíbas, Algarve, Açores e Creta”, explica Pedro Quintela, o director de Vendas e Marketing da Agência Abreu, que acrescenta: “Atendendo ao ano que estamos a viver, tivemos um volume de reservas interessante”.

O responsável revela, também, que “as grandes viagens voltaram a ter Maldivas e Dubai como destinos onde as vendas se destacaram.” Houve ainda procura por fins-de-semana prolongados, em especial aproveitando os feriados de Junho, com as vendas a concentrarem-se nos destinos portugueses.

A ‘Mundo Abreu’ assumiu um conceito diferente este ano, passando da FIL – Parque das Nações, para as lojas e site da Agência Abreu. O destaque deu-se na presença nos espaços de promoção e venda que surgiram em 10 centros comerciais de Portugal Continental no fim-de-semana passado.

Ainda assim, a iniciativa prolonga-se para além de 8 e 9 de Maio, com promoções a a estarem disponíveis até ao final deste mês, nas lojas e site da Agência Abreu. Assim, Pedro Quintela atesta que “estamos certos que as [reservas] continuarão a surgir ao longo dos próximos dias e semanas.”