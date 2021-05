Espanha alcançará imunidade de grupo dentro de 100 dias

O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, garantiu hoje que daqui a 100 dias 70% da população que vive em Espanha estará vacinada, conseguindo-se assim alcançar a imunidade de grupo contra a covid-19 no país.

O chefe do Governo espanhol mostrou-se convicto de que o país chegará a este objectivo numa conferência de imprensa em Atenas, ao lado do primeiro-ministro grego, Kyriakos Mitsotakis, com quem se tinha reunido para discutir a relação bilateral entre os dois países e várias questões relacionadas com a União Europeia.

Pedro Sánchez salientou que nos encontramos numa nova fase da pandemia porque, graças à vacinação, se está a começar a ultrapassar "a pior calamidade da humanidade em cem anos".

"Estamos apenas a cem dias de conseguir alcançar a imunidade de grupo, ou seja, que 70% da população espanhola esteja vacinada e, portanto, imunizada", sublinhou Sánchez.

De acordo com os cálculos do primeiro-ministro espanhol, esta percentagem será atingida por volta de 18 de Agosto.

Pedro Sánchez explicou que um terço da população adulta em Espanha já tem pelo menos uma dose de uma das vacinas e metade desse terço tem as duas doses. Acrescentou ainda que no final do dia de hoje seis milhões de espanhóis terão sido totalmente vacinados e, portanto, já terão um elevado nível de imunidade.