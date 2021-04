Gatos bebés abandonados dentro de uma caixa

A Associação Vamos lá Madeira recolheu quatro gatos bebés que foram abandonados numa caixa.

Segundo a associação, dois deles estão doentes e já fizeram antibiótico. “Precisamos muito da ajuda de todos, estamos de novo a bater no vermelho. A partir de agora não conseguimos ajudar mais animais. As contas vão se acumulando e com a diminuição dos donativos é nos impossível continuar a salvar vidas”, escreveu a associação na sua página de facebook.