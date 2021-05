Miguel Albuquerque visita Museu das Cruzes

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita amanhã, pelas 12 horas, o Museu Quinta das Cruzes, cujo edifício foi alvo de uma empreitada de beneficiação, agora concluída.

"A obra é da responsabilidade da Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas, através da PATRIRAM, arrancou em Novembro de 2020 e já se encontra finalizada", revela em comunicado.

Acrescenta que "representou um investimento de 215.330,00 euros (já com IVA) do Governo Regional no património cultural regional e incidiu essencialmente na reparação de algumas patologias, de forma a garantir as condições normais de funcionamento do museu, bem como a saúde pública do espaço".

Adianta ainda que "nestes trabalhos foi feita a reparação do tanque que armazena a água para a rega dos jardins e a reparação da estrutura em madeira do coro da capela, que se encontrava danificada devido à presença de térmitas, o que impossibilitava a utilização desta capela que integra o museu".

"Aliadas a estas intervenções, neste que é um dos edifícios históricos mais emblemáticos e um dos museus mais visitados na Região, foram executados também trabalhos de pintura exterior ao nível das fachadas e vãos do edifício principal do museu", concluiu.