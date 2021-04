A Secretaria Regional de Educação informou, esta tarde, que os 326 testes rápidos de antigénio feitos a alunos da EB1/PE de Água de Pena e EBS de Machico deram resultado negativo.

Depois da testagem aos alunos do secundário e do 3.º Ciclo, as autoridades de saúde prosseguem com a testagem às faixas etárias mais jovens.