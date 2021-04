Madeira conta mais 18 novos casos e 16 recuperados

A Madeira registou, esta quinta-feira, mais 18 novos casos de covid-19. São dois casos importados da Polónia e da Região de Lisboa e Vale do Tejo e os restantes de transmissão local . No sentido inverso, há 16 pessoas que recuperaram da doença, pelo que o total de casos activos fixa-se hoje nos 260

A região continua a contabilizar, até à data, um total de 71 óbitos associados à doença.

Voltando aos casos activos, de referir que 13 dizem respeito a casos importados e 247 são de transmissão local. Destes, 13 pessoas se encontram hospitalizadas no Hospital Dr. Nélio Mendonça: 11 pessoas em Unidades Polivalentes e 2 na Unidade de Cuidados Intensivos dedicada à covid-19. Além destes, 17 pessoas cumprem isolamento numa unidade hoteleira dedicada e as restantes continuam em alojamento próprio.

As autoridades de saúde encontram-se a estudar 106 situações relacionadas com viajantes identificados no aeroporto, contactos com casos positivos ou outras situações reportadas à linha SRS24 ou ao SESARAM.

Relativamente à vigilância activa de contactos de casos positivos, 656 pessoas estão a ser acompanhadas pelas autoridades de saúde dos vários concelhos da Madeira e no Porto Santo.

Quanto aos viajantes, 8147 pessoas estão também a ser acompanhadas pelas autoridades, com recurso à aplicação MadeiraSafe.

Testes de despiste à covid-19:

- No contexto da operação de rastreio de viajantes nos portos e aeroportos da RAM, há a reportar um total cumulativo de 190.466 colheitas para teste de RT-PCR à COVID-19, realizadas até às 15h30 de hoje.

- No total, até à data, as amostras processadas para teste de RT-PCR, no laboratório de Patologia Clínica do SESARAM, EPERAM ascendem a 382.391.

- No que diz respeito aos Testes Rápidos de Antígeno, foram realizados até a data, um total de 40.572 testes.