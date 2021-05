"O diálogo constitui ainda hoje um verdadeiro desafio"

O bispo do Funchal, D. Nuno Brás, celebrou esta manhã uma missa solene, na Sé, para lembrar aquele dia 1 de Maio em que São Tiago Menor foi escolhido para ser o padroeiro da cidade e da diocese.

Na homilia da solenidade de São Tiago Menor, D. Nuno Brás recordou o episódio vivido há quase 500 anos:

"Num momento de grande aflição, o povo madeirense sentiu a necessidade de olhar para Deus".

O prelado lembrou o dia 11 de Junho de 1521, sendo a cidade "posta em muita tempestade e tribulação de peste e fome, e muitos outros trabalhos", os nossos antepassados entregaram-se nas mãos do Apóstolo São Tiago Menor.

“Os funchalenses (e, de um modo particular, aqueles que os governam) se confiaram, repetidamente, nas mãos de S. Tiago Menor, sobretudo quando as forças humanas pareciam não chegar, ou para que elas não viessem a faltar, tão grande e difícil era a tarefa que encontravam por diante. Lutavam com quantas formas tinham; mas faziam-nos apoiados em Deus”, frisou.

D. Nuno Brás explicou que “São Tiago Menor é, antes de mais, o homem do diálogo, do encontro, das pontes entre diferentes modos de encarar a realidade e a fé: em particular, entre a novidade que São Paulo reconheceu no Evangelho e os partidários da circuncisão e das normas de Moisés; e entre cristãos e judeus, habitantes da mesma cidade de Jerusalém”.

“O nosso padroeiro convida-nos, pois, ao diálogo, à sabedoria que procura olhar toda a realidade com os olhos de Deus, ao cuidado pelos pobres e à esperança que é certeza de que ao Senhor cabe a última palavra sobre cada um de nós e sobre o mundo inteiro”, pediu.

O Bispo diocesano assinalou que São Tiago Menor surge “como intercessor junto de Deus” a favor das pessoas e como “exemplo de vida cristã".

“A sua intercessão ao longo da nossa história – sendo prova disso a presente celebração, desde há 500 anos, realizada e querida pelo nosso povo e pelas autoridades de governo”, assinalou.

A diocese do Funchal está a comemorar ao longo deste ano, os 500 anos da escolha de São Tiago Menor como padroeiro da diocese. O programa das comemorações dos 500 anos do voto a São Tiago Menor conta com celebrações litúrgicas, conferências, lançamento de livro e momentos musicais.

Percorra a galeria e veja as fotos da celebração deste domingo: