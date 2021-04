Berardo - Museu Arte Deco (B-MAD) inaugurado esta sexta-feira

O Berardo - Museu Arte Deco (B-MAD) é inaugurado esta sexta-feira, às 10 horas, em Alcântara, Lisboa, com uma exposição baseada nas colecções de Arte Nova e Arte Deco do colecionador e empresário madeirense Joe Berardo.

Com recentes aquisições inéditas, o B-MAD é uma iniciativa privada da Associação de Colecções, que é hoje oficialmente inaugurada, apenas para convidados, e abrirá ao público este sábado, num edifício antigo adaptado, com entradas gratuitas até ao final do mês de Maio.

Na colecção estão reunidas obras de criadoras da época, como Jacques-Émile Ruhlmann, Alfred Porteneuve, Jean-Michel Frank, Jacques Adnet, Leleu, Sornay, Dufrêne, Follot, Jallot, Majorelle, Kiss, Lalique, Brant, Puiforcat e Perzel.

Saiba o que hoje é notícia

A empresa de capitais anglo-americanos Start Campus apresenta hoje o projeto de megacentro de dados global em Sines, que criará até 1.200 empregos diretos e 8.000 indiretos até 2025, num investimento de até 3.500 milhões de euros.

Classificado desde março como Projeto de Interesse Nacional (PIN), o investimento da Start Campus é apresentado em Sines, no distrito de Setúbal, numa cerimónia em que participa o primeiro-ministro, António Costa.

A Start Campus é detida pelos norte-americanos da Davidson Kempner Capital Management LP (Davidson Kempner) e pelos britânicos da Pioneer Point Partners.

O secretário de Estado da Internacionalização, Eurico Brilhante Dias, considerou, em declarações à Lusa, que se trata do "maior investimento estrangeiro captado pelo país desde a Autoeuropa" e salientou o "enorme potencial de exportação de serviços".

O projeto prevê a construção de cinco edifícios com capacidade útil de fornecimento de 450 Megawatts (MW) de energia aos servidores, com 90 MW cada, e ficará localizado nos terrenos contíguos à recentemente encerrada central termoelétrica a carvão de Sines.

Os ministros do Ambiente da União Europeia (UE) reúnem-se em formato virtual para discutir o impacto das alterações climáticas na gestão da água, através de casos concretos num quadro de escassez.

A reunião é presidida pelo ministro do Ambiente e da Ação Climática, João Pedro Matos Fernandes, a partir de Lisboa, no âmbito da presidência portuguesa da UE.

A nova estratégia da UE, lançada pela Comissão Europeia em fevereiro, inclui propostas para garantir a qualidade da água e preservar quantidades de água suficientes para o ambiente e o conjunto da população.

No final do encontro, está prevista uma conferência de imprensa, pelas 14:45, com o ministro João Pedro Matos Fernandes e o comissário europeu para o Ambiente, Pescas e Oceanos, Virginijus Sinkevicius.

CULTURA

O 1.º Festival Políticas à Parte, para promover as políticas culturais no âmbito das comemorações do 25 de Abril e do 1.º de Maio, realiza-se em Arruda dos Vinhos, entre hoje e 01 de maio, numa organização deste município.

Do festival, fazem parte três espetáculos, com bilhetes à venda por 2,00 euros.

O festival arranca com um espetáculo com JP Simões como protagonista, totalmente dedicado à canção de protesto.

ECONOMIA

Os acionistas da Galp reúnem-se em assembleia-geral, por meios telemáticos, para votar, entre outros pontos, a ratificação da cooptação de Andrew Brown como membro do Conselho de Administração.

De acordo com a informação remetida à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), na reunião vão ser também votadas as contas individuais e consolidadas da empresa, a proposta de aplicação de resultados, a proposta de política de remuneração dos membros dos órgãos de administração, fiscalização e da mesa da assembleia-geral.

Os acionistas da Corticeira Amorim vão deliberar sobre uma alteração ao modelo societário do grupo, que pretende optar pelo modelo anglo-saxónico, com um Conselho de Administração alargado, incluindo uma comissão de auditoria.

Na convocatória para a assembleia-geral da empresa, publicada pela CMVM, a Corticeira Amorim indicou que esta comissão será "integralmente composta por membros independentes" e que a alteração permitirá ao grupo "maior agilidade", proximidade e "melhor acompanhamento".

Também os acionistas da REN -- Redes Energéticas Nacionais vão votar em assembleia-geral, a decorrer por meios telemáticos, as contas de 2020 e eleger os membros dos órgãos sociais para 2021-2023.

De acordo com informação remetida à CMVM, em cima da mesa estará ainda a proposta de aplicação de resultados, a apreciação da administração e fiscalização da empresa e a política de remuneração dos membros dos órgãos de administração, fiscalização, da mesa da assembleia-geral e da comissão de vencimentos.

A REN registou, no ano passado, lucros de 109,2 milhões de euros, uma redução de 8,1% face a 2019.

LUSOFONIA, ÁFRICA E COMUNIDADES

O Fórum de Investimento Verde UE-África junta hoje decisores políticos, setor privado e representantes da sociedade civil europeus e africanos para debaterem o papel da Europa na transição para uma economia verde no continente africano.

O fórum decorre sob o tema "O futuro verde de África, novas vias de investimento para um desenvolvimento inclusivo sustentável" e é organizado pela presidência portuguesa do Conselho da União Europeia (UE) e pelo Banco Europeu de Investimento.

A iniciativa conta com intervenções, entre outros, da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, do presidente do Banco Africano de Desenvolvimento, Akinwumi Adesina, do presidente do Banco Europeu de Investimento, Werner Hoyer, do secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, do primeiro-ministro português, António Costa, do empresário e filantropo sudanês Mohamed Ibrahim e do economista guineense Carlos Lopes.

De acordo com a organização, o fórum enquadra-se na preparação da próxima cimeira União Africana/União Europeia - adiada de 2020 e ainda sem data marcada - e permitirá "partilhar experiências, abordagens inovadoras e oportunidades para mobilizar capital privado e público para a transição verde em África".

PAÍS

O Orçamento dos Açores para 2021, o primeiro da legislatura e do Governo Regional de coligação PSD/CDS-PP/PPM, deverá ser aprovado em votação final global pelos deputados na Assembleia Legislativa açoriana, após cinco dias de discussão.

O Orçamento dos Açores para este ano é de cerca de 1.900 milhões de euros, dos quais 165,7 milhões destinados ao transporte aéreo e à reestruturação da SATA.

Na quinta-feira, o Orçamento para 2021 foi aprovado na generalidade com os votos a favor de PSD, CDS-PP, PPM, Chega, IL, a abstenção do PAN, e os votos contra do PS e do BE.

Hoje, os deputados deverão aprovar a proposta final de Orçamento para 2021, depois da votação das 45 propostas de alteração apresentadas pelos partidos.

O Tribunal de Vila Nova de Gaia profere o acórdão do caso de um ex-diretor e quatro antigas funcionárias da Aldeia SOS de Gulpilhares acusados de maus-tratos a crianças e jovens à guarda da instituição.

O julgamento, que teve início em março de 2019, decorreu à porta fechada por decisão do coletivo de juízes, que alegou que as vítimas eram menores à data dos factos.

Apenas a leitura do acórdão, que irá decorrer a partir das 15:00 no Tribunal de Vila Nova de Gaia, será pública.

SOCIEDADE

A cápsula espacial Crew Dragon, da empresa SpaceX, tem lançamento marcado, com destino à Estação Espacial Internacional (EEI), depois de um adiamento devido a condições meteorológicas adversas.

A Crew Dragon será lançada a bordo do foguetão Falcon 9, ambos da empresa dirigida pelo magnata norte-americano Elon Musk, às 10:49 (hora de Lisboa) do Centro Espacial Kennedy, da NASA, em Cabo Canaveral, no estado da Florida.

A bordo seguem quatro astronautas (dois norte-americanos, um francês e um japonês), que vão substituir três norte-americanos e um japonês, que vão regressar à Terra no final do mês ou início de maio, após cerca de seis meses no espaço.

Trata-se do terceiro voo tripulado da SpaceX, depois dos realizados em maio e novembro de 2020.