Saiba aqui que notícias marcam a agenda de hoje

O Presidente da República e o primeiro-ministro participam hoje e quarta-feira, em Andorra, na XXVII Cimeira Ibero-Americana, que decorrerá em formato semipresencial devido à covid-19 e terá como temas o combate à pandemia e o desenvolvimento sustentável.

Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa, que estarão acompanhados pelo ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, chegam a Andorra hoje ao fim da manhã, tendo já hoje um encontro com representantes da comunidade portuguesa neste principado e um fórum empresarial.

Além de Marcelo Rebelo de Sousa e de António Costa, estarão também presentes o chefe de Governo de Andorra, Xavier Espot, o Rei e o primeiro-ministro de Espanha, Filipe VI e Pedro Sánchez, e os Presidentes da República Dominicana, Luis Abinader, e da Guatemala, Alejandro Giammattei. Os restantes chefes de Estado dos países latino-americanos participarão nos trabalhos da cimeira por videoconferência.

A comunidade ibero-americana é composta por 22 países, dos quais três europeus, Portugal, Espanha e Andorra, e 19 latino-americanos: Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai, Venezuela, México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicarágua, Panamá, Cuba e República Dominicana.

A primeira cimeira desta comunidade realizou-se em 1991, em Guadalajara, no México. Os encontros repetiram-se, com periodicidade anual, até 2014. Desde então, passaram a ser de dois em dois anos.

Nesta cimeira, segundo fonte diplomática portuguesa, os chefes de Estado e de Governo ibero-americanos deverão adotar uma declaração de natureza política, denominada "Compromisso de Andorra", em matéria de Inovação e desenvolvimento sustentável.

Hoje, também é notícia:

CULTURA

O Festival Dias Da Dança (DDD) arranca hoje, apresentando, durante 10 dias, um projeto expositivo e um total de 22 espetáculos, 16 dos quais em estreia absoluta ou nacional, chegando pela primeira vez a Viana do Castelo.

Depois do cancelamento em 2020, o renomeado "DDD - No Palco/Em Casa" regressa, entre os dias 20 e 30 de abril, ao formato 'online' e às principais salas de espetáculos das cidades do Porto, Gaia e Matosinhos, às quais se junta Viana do Castelo.

A criação portuguesa estará em destaque com coreógrafos de diferentes gerações, como Victor Hugo Pontes, João Fiadeiro e Carolina Campos, São Castro e António M Cabrita, Teresa Silva e Sara Anjo, Miguel Pereira e Cláudia Dias, entre outros.

A 5.ª edição arranca com a estreia absoluta de "Bate-Fado", da dupla de artistas portugueses Jonas & Lander, agendada para as 19:00, no Grande Auditório do Teatro Rivoli (e 'online', de 23 a 25 de abril).

Também hoje, às 22:00, "Room with a View", do coletivo francês La Horde com o músico Rone, será o primeiro espetáculo a ser transmitido na sala virtual do DDD e uma das estreias nacionais desta edição do festival. O coletivo La Horde vai orientar uma 'masterclass' no dia seguinte.

DESPORTO

O Paços de Ferreira, quinto classificado, procura regressar hoje às vitórias na receção ao Farense, penúltimo posicionado, no arranque da 28.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

A equipa de Pepa tem um registo de três derrotas consecutivas, quatro nas últimas cinco rondas, e necessita de regressar aos triunfos para consolidar o quinto posto e não permitir nova aproximação do Vitória de Guimarães, sexto classificado.

Por seu lado, o Farense também saiu derrotado nos últimos três encontros e precisa de pontuar para continuar ainda a ter esperança de poder alcançar a manutenção.

O encontro está agendado para as 20:00.

ECONOMIA

Mais de 100 'startups' portuguesas vão marcar presença no Collision 2021, evento da Web Summit que se realiza 'online' a partir de hoje na América do Norte.

As 'startups' portuguesas vão juntar-se a mais de 40.000 fundadores, investidores, media e estrelas como o futebolista David Beckham e a atriz Nicole Kidman, oriundos de mais de 100 países.

Estas 'startups' foram selecionadas e convidadas a participar no evento através das parcerias com a cidade de Lisboa e a Startup Portugal.

Depois de ter registado 32.000 participantes no primeiro evento 'online' em junho de 2020, a plataforma conta agora receber 40.000.

Os trabalhadores da EDP cumprem hoje uma greve nacional para reivindicar aumentos salariais e uma "mais justa" progressão na carreira, com concentração prevista pelas 11:00 junto à sede da empresa, em Lisboa.

Em comunicado, a Federação Intersindical das Indústrias Metalúrgicas, Químicas, Elétricas, Farmacêutica, Celulose, Papel, Gráfica, Imprensa, Energia e Minas (Fiequimetal - CGTP-IN) diz recusar "que gozem com quem trabalha" e exorta os trabalhadores a mostrarem "o seu descontentamento, aderindo à greve de 24 horas e participando na concentração" marcada para a Avenida 24 de Julho.

Para a federação, a proposta da administração da EDP para aumentos salariais de 0,5% é "uma miséria".

LUSOFONIA, ÁFRICA E COMUNIDADES

A secretária de Estado das Comunidades Portuguesas, Berta Nunes, conclui hoje uma visita de cinco dias a Angola, com um encontro com o seu homólogo angolano.

A reunião com o secretário de Estado para a Cooperação Internacional e Comunidades Angolanas, Domingos Vieira Lopes, está agendada para as 15:00 locais (mesma hora em Lisboa). Durante a manhã, a governante portuguesa visita o Consulado-Geral de Portugal em Luanda e o Camões -- Centro Cultural Português em Luanda, onde também terá um encontro com membros da comunidade portuguesa.

Durante esta visita, a primeira que realizou a Angola, teve como temas prioritários o acordo de facilitação de vistos e o acompanhamento próximo da situação da comunidade portuguesa residente neste país lusófono.

Cerca de três meses depois, Luanda acolhe hoje, a convite do Presidente angolano, uma mini-cimeira da Região dos Grandes Lagos para discutir a segurança na República Centro-Africana na presença dos líderes deste país, Ruanda, Congo e Sudão.

Alem do anfitrião, João Lourenço, presidente em exercício da Conferência Internacional da Região dos Grandes Lagos (CIRGL), estarão na reunião os presidentes da República Centro-Africana (RCA), Faustin Touaderá, do Ruanda, Paul Kagame, da República do Congo, Dennis Sassou Nguesso, e o presidente do Conselho Soberano de Transição da República do Sudão, Abdul Fatah al-Burhan.

Vão também participar delegações de alto nível em representação do Chade, Camarões e República Democrática do Congo.

A capital angolana recebeu em 28 de janeiro uma primeira mini-cimeira sobre a situação política e de segurança na RCA.

O primeiro-ministro cabo-verdiano, Ulisses Correia e Silva, reúne hoje o gabinete de crise para analisar a situação epidemiológica do país, num momento em que a situação da pandemia de covid-19 se está a agravar.

Antes, é recebido pelo Presidente cabo-verdiano, Jorge Carlos Fonseca, que no domingo, após votar para as eleições legislativas, anunciou que iria falar com o Governo sobre o tema.

"Eu (...) vou entrar em contacto com o Governo logo que possível para fazer uma avaliação concreta da situação, da necessidade ou não de reavaliação das medidas que estão em curso. Mas sobretudo, para mim, mais importante do que anunciar medidas ou adotar medidas, é fiscalizar efetivamente o cumprimento das medidas que são tomadas", afirmou o Presidente cabo-verdiano.

PAÍS

O Tribunal de Espinho procede hoje à leitura do acórdão de um caso de uma rixa entre dois grupos de homens numa discoteca em Nogueira de Regedoura, Santa Maria da Feira, que terminou com três baleados e um esfaqueado.

O caso remonta à madrugada de 08 de junho de 2019 e os três arguidos estão acusados de crimes de homicídio na forma tentada, detenção de arma proibida, coação agravada e ofensa à integridade física simples.

Um dos arguidos está em prisão preventiva e outros dois estão em prisão domiciliaria.

O Politécnico de Portalegre, o Fórum da Energia e Clima e a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo assinam hoje o contrato do projeto "Guardiões", que pretende promover a compreensão do fenómeno das alterações climáticas.

Outro dos objetivos deste projeto é potenciar o desenvolvimento das melhores soluções aplicáveis ao Alentejo, capazes de contribuir para o aumento da resiliência aos impactos decorrentes das alterações climáticas.

PRESIDÊNCIA PORTUGUESA DA UNIÃO EUROPEIA

Os ministros e secretários de Estado dos Assuntos europeus da União Europeia (UE) reúnem-se hoje para discutirem as relações com o Reino Unido e abordarem os preparativos para o lançamento da Conferência sobre o Futuro da Europa.

A reunião, que se realiza por videoconferência e é presidida pela secretária de Estado dos Assuntos Europeus, Ana Paula Zacarias, enquanto representante da atual presidência portuguesa do Conselho da UE, abordará a relação entre a UE e o Reino Unido, após a Comissão Europeia ter aberto um processo de infração a Londres em 15 de março, e as "preparações para o lançamento" da Conferência sobre o Futuro da Europa, que se prevê que tenha lugar em 09 de maio em Estrasburgo, França.

Os ministros e secretários de Estado dos Assuntos Europeus vão também analisar a revisão do Estado de direito na Alemanha, Irlanda, Grécia, Espanha e França, no âmbito de um exercício que visa "melhorar ainda mais o Estado de direito em todos os Estados-membros", e ainda abordar a atual situação pandémica, fazendo um ponto de situação sobre "as vacinas, o trabalho em curso sobre o certificado verde digital", assim como sobre "a situação epidemiológica e as restrições de viagens".

O encontro terá início às 10:00 de Bruxelas (09:00 de Lisboa), estando prevista uma conferência de imprensa às 18:00 (17:00 de Lisboa).

SOCIEDADE

A Agência Europeia do Medicamento (EMA, na sigla em inglês) dá hoje parecer sobre a vacina Janssen contra a covid-19, cuja utilização está suspensa nos Estados Unidos e na Europa por existir uma relação com coágulos no sangue.

A Agência, com sede em Amesterdão (Países Baixos), anunciou na semana passada que irá dar uma "conferência de imprensa virtual sobre as conclusões a propósito da avaliação da segurança" da vacina do grupo Johnson & Johnson.

A conferência de imprensa deverá ser às 16:00 (hora de Portugal).

Portugal já recebeu as primeiras 31.200 doses da vacina da Janssen, que ficarão armazenadas até haver uma decisão do regulador europeu sobre a sua utilização.

A Janssen anunciou que, por sua iniciativa, iria atrasar a distribuição do fármaco na Europa devido à suspensão preventiva da sua administração nos Estados Unidos.

A EMA já tinha dito que os benefícios da vacina da Janssen superam os riscos, após casos de coágulos sanguíneos nos Estados Unidos, mas remeteu uma decisão para a próxima semana.

A Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), GNR e PSP realizam, a partir de hoje, a campanha de segurança rodoviária "Viajar sem Pressa", para alertar para os riscos da condução em excesso de velocidade.

Num comunicado conjunto, a ANSR, Guarda Nacional Republicana e Polícia de Segurança Pública indicam que a campanha, que vai decorrer até 26 de abril, está inserida no Plano Nacional de Fiscalização de 2021 e visa alertar os condutores para os riscos da condução em excesso de velocidade.

A campanha vai integrar ações de sensibilização que vão decorrer em simultâneo com operações de fiscalização que se vão realizar na Autoestrada 1 (A1), em Vila Franca de Xira (distrito de Lisboa), na Avenida da Régua, em Ovar (Aveiro), Estrada Nacional (EN) 18, junto ao viaduto do Tortosendo (Castelo Branco), e EN 372, em Elvas (Portalegre).

Segundo a nota, a campanha integra também fiscalização através da rede nacional de radares.

A ANSR, a GNR e a PSP lembram que os limites de velocidade e as regras relativas à sua moderação existem para a proteção de todos, especialmente dos mais vulneráveis, pelo que o seu cumprimento é vital.